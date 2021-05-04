Четыре знака зодиака с сильным иммунитетом

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Ольга Чародий
Иммунитет — главная защита нашего организма от болезней.
Иммунная система (фото из открытых источников)
Лев
Король зодиакальной вселенной гордится своим здоровьем и
очень раздражается от самой идеи провести день в постели. Неудивительно, что
Лев известен своей выносливостью и прекрасным самочувствием, пишет
timesofindia.
Весы
Здоровье Весов напрямую зависит от Венеры. У Весов один из
самых сильных иммунитетов среди зодиакального круга, и все благодаря их
рациональному подходу к жизни и желанию найти баланс. Если Весы чувствуют, что
заработались или, наоборот, засиделись дома, они постараются включить в свою
жизнь физические нагрузки.
Скорпион
Загадочный и резкий Скорпион, как правило, обладает крепким
здоровьем. Несмотря на то, что этот знак склонен к риску и часто попадает в опасные
обстоятельства, ему очень удается выходить из этих ситуаций невредимым. Даже
если у этого знака Зодиака нет особой мотивации заниматься спортом, они обычно
пытаются подняться и пройти лишний километр, когда это возможно.
Водолей
Организм Водолея, которым руководит один из самых мощных и энергетически заряженных планет Уран, страдает от лишних нервных перегрузок. Этот знак Зодиака слишком очаровывается, а потом с такой же силой разочаровывается, падая на самое дно, и так по кругу. Все это крайне вредно для его иммунной системы, и особенно для сердца и сосудов. Однако, несмотря на это, у Водолея тоже сильный иммунитет.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким май в целом станет для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков.
Также на портале прогнозы астрологов на ближайший месяц могут узнать и представители других знаков зодиака — здесь (от Львов до Скорпионов) и здесь (от Стрельцов до Рыб).
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