Четыре знака зодиака с сильным иммунитетом

Иммунитет — главная защита нашего организма от болезней.

Иммунная система (фото из открытых источников)

Лев

Король зодиакальной вселенной гордится своим здоровьем и очень раздражается от самой идеи провести день в постели. Неудивительно, что Лев известен своей выносливостью и прекрасным самочувствием, пишет timesofindia.

Весы

Здоровье Весов напрямую зависит от Венеры. У Весов один из самых сильных иммунитетов среди зодиакального круга, и все благодаря их рациональному подходу к жизни и желанию найти баланс. Если Весы чувствуют, что заработались или, наоборот, засиделись дома, они постараются включить в свою жизнь физические нагрузки.

Скорпион

Загадочный и резкий Скорпион, как правило, обладает крепким здоровьем. Несмотря на то, что этот знак склонен к риску и часто попадает в опасные обстоятельства, ему очень удается выходить из этих ситуаций невредимым. Даже если у этого знака Зодиака нет особой мотивации заниматься спортом, они обычно пытаются подняться и пройти лишний километр, когда это возможно.

Водолей

Организм Водолея, которым руководит один из самых мощных и энергетически заряженных планет Уран, страдает от лишних нервных перегрузок. Этот знак Зодиака слишком очаровывается, а потом с такой же силой разочаровывается, падая на самое дно, и так по кругу. Все это крайне вредно для его иммунной системы, и особенно для сердца и сосудов. Однако, несмотря на это, у Водолея тоже сильный иммунитет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким май в целом станет для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков.

Также на портале прогнозы астрологов на ближайший месяц могут узнать и представители других знаков зодиака — здесь (от Львов до Скорпионов) и здесь (от Стрельцов до Рыб).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!