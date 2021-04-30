Четыре правила сна, которые помогут сохранить молодость

Хороший сон благотворно влияет не только на здоровье, но и на внешность. Если хотите сохранить свою кожу красивой и замедлить процессы старения, тогда прислушайтесь к следующим правилам, которые важно соблюдать перед сном:

Как сохранить молодость кожи / Фото: AFP

Чистое лицо

Обязательно перед тем, как лечь спать нужно очистить свое лицо от косметики, а также от дневной пыли и грязи. Используйте увлажняющие крема на основе натуральных средств, которые питают и успокаивают кожу. Если пренебрегать этим правилом, то можно спровоцировать появление прыщей и морщин.

Маски для лица

На сегодняшний день в магазинах или салонах красоты можно выбрать себе различную маску для лица, учитывая свои индивидуальные особенности. Подбирайте маску под свой тип кожи, цвет волос и уровень жирности, чтобы она эффективно очищала лицо и увлажняла его.

Ванна перед сном

Не стоит отказываться и от принятия ванны перед сном, особенно с добавлением масел (магния, например), которые избавляют от прыщей и кожных заболеваний.

Правильное питание

Эксперты также рекомендуют принимать пищу за 3-4 часа до сна. Выбор блюд должен зависеть от их пользы для здоровья (от жареной и жирной пищи лучше отказаться). Будет идеально, если продукты, которые вы употребляете на ужин, будут насыщены витаминами А, В, С, а также цинком и жирными кислотами. Эти вещества благоприятно влияют на кожу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с возрастом запасы коллагена постепенно истощаются, поэтому кожа лица становится сухой, бледной и менее эластичной. Многих женщин такая проблема начинает волновать, поэтому они прибегают к помощи различных чудо-кремов. Но пополнить запасы коллагена можно и благодаря популярной приправе.

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