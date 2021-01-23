Черный тмин помогает бороться с облысением и бронхитом

Тмин является одной из самых биологически активных специй. Его семена богаты жирными кислотами, калием, фосфором, кальцием и магнием. Масло растения очень часто пименяют в медицине. Оно обладает сильным бактерицидным эффектом, борется с грибком и кишечными паразитами. Также масло тмина эффективно используют при запорах.

Тмин (фото из открытых источников)

При бронхите черный тмин незаменим благодаря отхаркивающему эффекту, что позволяет быстрее выводить слизь и облегчить дыхание, поэтому медики рекомендуют иметь его дома в период ОРВИ.

Кроме этого, масло тмина используют в косметологии для снятия воспаления и угревой сыпи на коже. Оно стимулирует рост волос, уменьшает сухость кожи головы и обладает регенерирующим эффектом.

Напомним, Бронхит и пневмония поражают дыхательные пути и поэтому имеют схожие симптомы. Из-за этого на первоначальном этапе сложности с постановкой диагноза могут возникнуть даже у специалистов. Но различия все же есть. О них рассказало издание Hearth. Самое главное различие между пневмонией и бронхитом — в характере заболеваний. Если пневмония в первую очередь атакует альвеолы в легких, то бронхит довольствуется бронхиальными трубками.

Бронхит провоцируют вирусы. Самым ярким его симптомом при этом остается регулярный кашель: сначала сухой, а через несколько дней мокрый. Цвет мокроты — полупрозрачный. Температура тела может как повышаться, так и неожиданно снижаться до нормальной отметки. А вот чувство усталости сопровождает человека практически на протяжении всей активной фазы болезни. Может возникнуть боль в груди.



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