"Черная плесень" из Индии: эпидемиолог рассказала, кто может оказаться в зоне риска

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Лиля Воробьева
В Индии продолжается эпидемия мукурмикозу, серьезного инфекционного заболевания, известного в мире как "Черный грибок". Эпидемиолог Наталья Виноград рассказала как уберечься от этого заболевания. Об этом пишет "РБК Украина".
В Индии продолжается эпидемия "черной плесени" (фото из открытых источников)
Экспертка рассказала, кто может быть в зоне риска и как уберечь себя и своих родных. По словам медика, опасное заболевание поражает прежде всего людей со слабым иммунитетом.
Ранее сайт "Комментарии" информировал своих читателей, что в Индии может начаться новая эпидемия. Медики в Индии обнаружили новое осложнение у одного из своих пациентов после коронавируса. В анализах нашли следы грибка аспергиллез, который также называется "зеленой плесенью". Этот грибок врачи нашли в Индии, в 34-летнего мужчины, который переболел коронавирусной инфекцией. У него было тяжелое состояние, легкие были поражены на 90%. Пациент лечился почти два месяца. В его анализах нашли "зеленую плесень", поразившую легкие и кровь.
Для того чтобы не заболеть, нужно часто мыть руки, избегать помещений, где много пыли или грибков на стенах. Медики советуют людям, склонным к таким заболеваниям, носить респираторы и быть осторожными, работая на почве, так как грибок может проникнуть в организм человека через поврежденный участок кожи.
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