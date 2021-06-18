"Черная плесень" из Индии: эпидемиолог рассказала, кто может оказаться в зоне риска

В Индии продолжается эпидемия мукурмикозу, серьезного инфекционного заболевания, известного в мире как "Черный грибок". Эпидемиолог Наталья Виноград рассказала как уберечься от этого заболевания. Об этом пишет "РБК Украина".

В Индии продолжается эпидемия "черной плесени" (фото из открытых источников)

Экспертка рассказала, кто может быть в зоне риска и как уберечь себя и своих родных. По словам медика, опасное заболевание поражает прежде всего людей со слабым иммунитетом.

"Опасность заразиться этой инфекцией состоит в том, что во время лечения людей, больных на коронавирус, применяются сильные стероидные гормоны. Именно эти лекарства могут серьезно повлиять на иммунитет пациента. Хотя риск появления этой плесени достаточно низкий для общей популяции", — заявила Наталия Виноград.

Ранее сайт "Комментарии" информировал своих читателей, что в Индии может начаться новая эпидемия. Медики в Индии обнаружили новое осложнение у одного из своих пациентов после коронавируса. В анализах нашли следы грибка аспергиллез, который также называется "зеленой плесенью". Этот грибок врачи нашли в Индии, в 34-летнего мужчины, который переболел коронавирусной инфекцией. У него было тяжелое состояние, легкие были поражены на 90%. Пациент лечился почти два месяца. В его анализах нашли "зеленую плесень", поразившую легкие и кровь.

Для того чтобы не заболеть, нужно часто мыть руки, избегать помещений, где много пыли или грибков на стенах. Медики советуют людям, склонным к таким заболеваниям, носить респираторы и быть осторожными, работая на почве, так как грибок может проникнуть в организм человека через поврежденный участок кожи.







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