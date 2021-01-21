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Чем полезны объятия: факты, которые вы можете не знать

Обниматься, как оказалось, не только приятно, но и полезно

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В четверг, 21 января в мире отмечается приятный и необычный праздник — День объятий. По традиции, в этот день нужно заключать в свои теплые и дружеские объятия не только близких и родных, но и незнакомых людей. 

Чем полезны объятия: факты, которые вы можете не знать

факты об объятиях (фото из открытых источников)

Представляем вам несколько интересных фактов об объятиях, которые вы могли не знать.

- Ученые с помощью исследования доказали, что люди, которых часто обнимают и поддерживают на 32% реже болеют простудными заболеваниями.

- Регулярные объятия приводят к выработке окситоцина (гормона счастья) в организме, который помогает справиться со стрессом, плохим настроение и нервным напряжением.

- Также окситоцин, вырабатываемый во время объятий, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижая частоту пульса.

- В период менопаузы у женщин могут наблюдаться скачки артериального давления. Исследование, проведенное в 2005 году, доказало, что объятия помогают нормализовать этот показатель здоровья. 

- Объятия обладают анальгетическим эффектом, поэтому способны уменьшать не только душевную, но и физическую боль.

- Ученые доказали, что объятия улучшают отношения между супругами и являются одним из главных психотерапевтических методов, который применяют к парам, обратившимся за помощью к психологам. И это работает!

Напомним, что американская художница Люси Макрей создала устройство для людей, которым не хватает объятий в жизни. Машина для объятий — это технологическая разработка, которая помогает преодолеть "кризис прикосновения".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, популярный швейцарский бренд H&M предоставил куртку для тех, кому из-за карантина не хватает тактильных ощущений.


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Источник: https://kolobok.ua/semya/vospitanie-detej/817923-janvarja-den-objatij-10-udivitelnyh-faktov-pro-objatija
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