Чем полезны объятия: факты, которые вы можете не знать

В четверг, 21 января в мире отмечается приятный и необычный праздник — День объятий. По традиции, в этот день нужно заключать в свои теплые и дружеские объятия не только близких и родных, но и незнакомых людей.

факты об объятиях (фото из открытых источников)

Представляем вам несколько интересных фактов об объятиях, которые вы могли не знать.

- Ученые с помощью исследования доказали, что люди, которых часто обнимают и поддерживают на 32% реже болеют простудными заболеваниями.

- Регулярные объятия приводят к выработке окситоцина (гормона счастья) в организме, который помогает справиться со стрессом, плохим настроение и нервным напряжением.

- Также окситоцин, вырабатываемый во время объятий, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижая частоту пульса.

- В период менопаузы у женщин могут наблюдаться скачки артериального давления. Исследование, проведенное в 2005 году, доказало, что объятия помогают нормализовать этот показатель здоровья.

- Объятия обладают анальгетическим эффектом, поэтому способны уменьшать не только душевную, но и физическую боль.

- Ученые доказали, что объятия улучшают отношения между супругами и являются одним из главных психотерапевтических методов, который применяют к парам, обратившимся за помощью к психологам. И это работает!

Напомним, что американская художница Люси Макрей создала устройство для людей, которым не хватает объятий в жизни. Машина для объятий — это технологическая разработка, которая помогает преодолеть "кризис прикосновения".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, популярный швейцарский бренд H&M предоставил куртку для тех, кому из-за карантина не хватает тактильных ощущений.

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