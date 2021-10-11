Чем полезна водка: врачи назвали ее лечебное свойство

Врачи отмечают, что водка обладает рядом полезных свойств, но только ее нужно не употреблять, а использовать как народное средство. Например, алкогольный напиток хорошо помогает при остеохондрозе.

Польза водки (фото из открытых источников)

Медики утверждают, что компрессы с водкой снимают отечность и "согревают" больную область, снимая воспалительный процесс. Нужно сделать компресс на основе алкогольного напитка и меда, положить на больное место, укрыть все сверху целлофаном и теплым шарфом. Средство желательно держать не менее 2 часов.

Отмечается, что остеохондроз — это заболевание, происходящее на границе кости и хряща, которое характеризуется потерей или снижением эластичности хрящевой ткани. Остеохондроз может развиться в любых суставах человеческого организма. Недуг может появиться из-за малой подвижности, неудобной позы, и даже употребление вредной пищи способно усугубить проблему.

Для облегчения симптомов остеохондроза врачи рекомендуют отказаться от употребления спиртных напитков и курения.

Напомним, когда покупаешь водку к праздничному столу, очень важно купить качественную продукцию. Водка довольно хитрый и опасный напиток. Вместе с веселым вечером он может подарить тяжелейшее похмелье утром. Именно поэтому крайне важно знать, как отличить оригинал от подделки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что водка является одним из самых популярных алкогольных напитков. В нашей стране она непременно присутствует на большинстве застолий. Но что мы знаем о водке, кроме ее градусов и свойств? Расскажем вам пять самых распространенных мифов об этом напитке.

Читайте также, какие страны больше всего пьют украинскую водку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!