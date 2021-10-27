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Чем опасна для здоровья привычка грызть ногти

Эксперты назвали несколько веских причин, почему не стоит грызть ногти

сегодня, 19:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Привычка грызть ногти является не только эстетической проблемой, она еще может вызвать серьезные осложнения со здоровьем. Эксперты назвали несколько веских причин, почему стоит от нее отказаться раз и навсегда. 

Чем опасна для здоровья привычка грызть ногти

Почему не стоит грызть ногти (фото из открытых источников)

Причины, по которым может возникнуть эта привычка, могут быть как физические, так психологические и эмоциональные. Но в любом случае, это может привести к задержке роста ногтей. Когда вы откусываете ноготь, он начинает отрастать неровно и медленно, в результате ваш маникюр будет выглядеть весьма непривлекательным.

Плюс ко всему, ногти являются идеальным местом для размножения бактерий, поскольку пальцами мы постоянно берем объекты, на которых могут быть загрязнения. Самыми распространенными типами бактерий, развивающихся под ногтями, являются сальмонелла и E. Coli. И эти вредные микроорганизмы во время грызения могут попадать в организм.

Также стоит понимать, что эта привычка вредит зубной эмали. Она способна даже вызвать плохой прикус.

Эксперты говорят, что люди, которые постоянно грызут ногти, более восприимчивы к такому заболеванию, как паронихия — инфекция околоногтевых тканей. Она развивается, когда бактерия попадет в трещинки в коже. 

Напомним, что сегодня процедура по наращиванию ногтей доступна каждому желающему, потому что она довольно легка в выполнении, а ее результат позволяет дать возможность носительницам наращенных ногтей избавиться от множества мелких неприятностей, связанных с уходом за ломкими и чувствительными ноготочками. Но как восстановить их после наращивания?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему на ногтях могут появляться белые пятна.


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Источник: https://www.dausovet.com/health/1518-7-prichin-pochemu-vredno-gryzt-nogti.html
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