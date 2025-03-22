Чего категорически нельзя делать со здоровыми ногтями

Ногти – это не только эстетика, но и индикатор здоровья. При этом жалеко не все знают, как правильно ухаживать за ногтями, чтобы они оставались крепкими и здоровыми.

Ногти. Фото из открытых источников

Чтобы сохранить красоту и здоровье ногтей: храните их сухими и чистыми. Влага способствует размножению микробов. При мытье посуды или работе с химикатами используйте перчатки. Поддерживайте гигиену ногтей. Используйте острые ножницы или кусачки, обрезайте ногти прямо, а концы закругляйте. Увлажняйте руки и кутикулу. Вотрите крем или масло для ногтей, чтобы предотвратить ломкость. Используйте укрепители ногтей. Они помогают улучшить структуру пластины. Сбалансированно питайтесь. Дефицит витаминов, особенно биотина, может приводить к ломкости ногтей.

Уход за ногтями: чего нельзя. Чтобы избежать проблем с ногтями, не делайте следующее: не грызите ногти и не обдирайте кутикулу. Это может вызвать появление инфекции. Не отрывайте заусеницы. Их следует аккуратно обрезать. Не используйте агрессивные средства для ногтей. Ацетон в жидкости для снятия лака пересушивает пластину. Не игнорируйте проблему. Если ногти стали ломкими, слоятся или изменили цвет, обратитесь к дерматологу.

Если же вы собрались сделать себе маникюр и педикюр в салоне, выбирайте салоны с лицензией и проверяйте сертификаты мастера. Убедитесь, что инструменты стерилизованы. Не разрешайте удалять кутикулу – это защитный барьер от микробов. Если вы делаете педикюр, узнайте, как обрабатываются ванночки для ног.

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