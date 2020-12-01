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Частую зевоту назвали признаком опасных заболеваний

Спровоцировать зевоту могут болезни сердца

сегодня, 16:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Зевота — это непроизвольный рефлекс, с помощью которого организм сигнализирует нам об необходимости отдыха. Кто бы мог подумать, что этот симптом сонливости или скуки, может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. 

Частую зевоту назвали признаком опасных заболеваний

зевота (фото из открытых источников)

Специалисты выяснили, что в среднем человек ежедневно зевает от 7 до 20 раз. Но если вы заметили, что рефлекс происходит гораздо чаще, без видимых на то причин, тогда не стоит оставлять его без внимания. Дело в том, что частая зевота может указывать на опасные нарушения, в частности нарколепсию, апноэ во сне, синдром гипервентиляции легких. 

Также этот симптом может возникнуть из-за сбоя в работе щитовидной железы, в результате которого возникает повышенная утомляемость и сонливость. 

Врачи сообщили, что крайне серьезной причины частой зевоты является приближающийся инсульт и другие сердечные проблемы, потому что частое проявление рефлекса замедляет сердечный ритм и снижает давление.

Специалисты рекомендуют прислушиваться к сигналам своего тела, потому что такой безобидный, на первый взгляд, рефлекс как зевота, может предупреждать о проблеме. Если вы заметили у себя этот признак, он возникает очень часто и без видимой причины, тогда стоит обратиться за консультацией к врачу.

Напомним, врач Сергей Гроше перечислил симптомы, которых не было зарегистрировано у людей, переболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали перхоть симптомом болезни Паркинсона — медленно прогрессирующего неврологического заболевания, которое современная медицина пока не может излечить. 


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/99154-chastaja-zevota-mozhet-govorit-o-sereznyh-boleznjah.html
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