logo

BTC/USD

98496.35

ETH/USD

2800.43

LTC/USD

135.19

USD/UAH

41.83

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Часто мыться вредно: неожиданные причины
commentss НОВОСТИ Все новости

Часто мыться вредно: неожиданные причины

Как часто рекомендуется мыться, чтобы не навредить организму

сегодня, 01:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Люди, особенно в условиях города, стали мыться гораздо чаще. Однако чрезмерное использование мыла и воды может иметь негативные последствия для кожи и общего здоровья. Исследования показывают, что частое мытье может нарушать естественный баланс кожи и микробиому, что приводит к разным проблемам.

Часто мыться вредно: неожиданные причины

Иллюстративное фото

Кожа человека имеет естественный барьер, который защищает его от вредных микроорганизмов и сохраняет влагу. Этот барьер состоит из липидов и натуральных масел, удерживающих кожу увлажненной и здоровой. Частое использование мыла и горячей воды может уничтожать эти природные масла, делая кожу сухой и склонной к раздражению. Согласно исследованию, опубликованному на Healthline, чрезмерная мойка может привести к сухости кожи, зуда и даже экземы. Особенно это касается людей с чувствительной кожей или тех, кто страдает дерматологическими заболеваниями.

Кроме того, на поверхности нашей кожи обитает множество полезных бактерий, формирующих микробиом. Эти микроорганизмы помогают защищать нас от патогенных микробов и поддерживают иммунную систему. Частое мытье с использованием антибактериальных средств может нарушать баланс микробиому, уничтожая не только вредные, но и полезные бактерии. Это может привести к снижению естественной защиты кожи и увеличению риска инфекций. Также чрезмерная гигиена может оказать негативное влияние на иммунную систему, особенно у детей, поскольку организм не получает достаточного количества стимулов для развития устойчивости к разным микроорганизмам.

Также следует учесть, что частое мытье волос может привести к его повреждению. Шампуни удаляют натуральные масла из волос и кожи головы, что может сделать волосы сухими, ломкими и склонными к выпадению. Эксперты рекомендуют мыть волосы в зависимости от его типа и состояния, избегая ежедневного использования шампуня, если в этом нет необходимости.

Важно понимать, что гигиена необходима для предотвращения распространения болезней и поддержания личной чистоты. Однако чрезмерная мойка может иметь негативные последствия. Рекомендуется мыть руки регулярно, особенно перед едой и после посещения туалета, но полное мытье тела можно ограничить до нескольких раз в неделю в зависимости от уровня физической активности и индивидуальных потребностей.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, как отсутствие регулярного секса разрушает организм.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости