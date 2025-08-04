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Большинство стирает носки неправильно: почему их обязательно нужно гладить

При стирке носков температуры воды в 30-40°C недостаточно

4 августа 2025, 12:05
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Кречмаровская Наталия

Оказывается, что большинство людей может неправильно стирать носки. Быстрый метод с мылом в умывальнике не лучший выбор чтобы избавиться от потенциальной опасности. Стирать в стиральной машине лучше, однако следует подобрать правильную температуру.

Большинство стирает носки неправильно: почему их обязательно нужно гладить

Носки. Иллюстративное фото

Микробиолог из Университета Лестера, доктор Примроуз Фристоун отметила, что стирать носки нужно при температуре воды "по меньшей мере 60°C с моющим средством на основе ферментов", пишет издание Daily Mail.

"Ферменты отделяют бактерии от переплетения волокон носка, а высокая температура убивает бактерии и грибки, которые адаптировались к жизни при температуре человеческих ног", — цитирует эксперта издание.

По словам Фристоун, если стиральная машина не может постирать носки при 60°C, что уничтожает микробы, тогда подойдет горячий утюг, особенно если используется функция пара.

"Это помогает теплому утюгу проникнуть глубоко в носок, что уничтожит любые бактерии, вирус бородавок или грибок стопы", — пишет издание.

Специалисты отмечают, что ноги являются одними из самых грязных мест на теле. Исследования показали, что на каждом квадратном сантиметре кожи стоп может обитать от 10 до 100 миллионов микробных клеток. Сочетание же тепла, темноты и влаги способствует размножению бактерий. На стопах, особенно между пальцами, есть потовые железы, создающие идеальные условия для роста микробов.

Так что фактически стирка при температуре воды 30-40°C не уничтожает все микробы. В такой ситуации специалисты советуют гладить носки.

Напомним: портал "Комментарии" писал о простой технике, которая поможет уснуть за несколько минут.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14962847/washing-socks-wrong-microbiologist-reveals.html
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