Боли в спине и шее: причина в дефиците этого важного витамина

Боли в спине и шее могут появиться из-за дефицита витамина D в организме. Некоторые продукты питания помогут восполнить дефицит и избежать проблем со здоровьем. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт The Mirror.

Боль в спине и шее. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что людям, страдающим болью в спине, рекомендуется проверить уровень витаминов. Исследования показывают, что недостаток витамина D может вызвать боли в костях и пояснице, шее и мышечные спазмы.

Витамин D поддерживает здоровье костей, улучшая усвоение организмом кальция и метаболизм костей. Недостаток витамина D может увеличить шансы на развитие заболеваний, связанных с костями, таких как остеопороз и саркопения, включающий утрату мышечной массы.

Рецептор витамина D можно найти в нервных клетках, известных как ноцицепторы, отвечающие за выявление боли. Этот витамин также может оказывать влияние на пути сигнализации о боли в организме, потенциально влияя на хроническую боль.

Симптомы дефицита могут быть едва заметными и нечеткими, что затрудняет определение.

Как правило, дефицит витамина D устраняется с помощью добавок вместе с корректировкой диеты и образа жизни.

К тому же витамины B12 и C также могут способствовать боли в спине.

Магний также играет ключевую роль в активации витамина D, поэтому следует включить этот минерал в свой рацион.

К продуктам, богатых витамином D относятся: жирная рыба, яичные желтки, каши, молоко и соки, йогурт, говяжья печень.

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