Белый налет на языке сигнализирует о предраковом состоянии

Белый налет на языке – распространенное явление, которое может быть как безопасным, так и сигнализировать о различных проблемах со здоровьем. Поэтому важно понимать, в каком случае необходимо обращаться к врачу.

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Плохая гигиена полости рта: Недостаточный уход за полостью рта может привести к накоплению бактерий, остатков пищи и мертвых клеток на поверхности языка, образуя белый налет. Регулярная чистка зубов и языка помогает предотвратить это.

Оральный кандидоз (молочница) Это грибковая инфекция, вызванная чрезмерным размножением дрожжей рода Candida. Она проявляется в виде белого творожного налета на языке и внутренней поверхности щек. Риск развития кандидоза повышается при ослабленном иммунитете, после приема антибиотиков или у людей с диабетом.

Лейкоплакия: Это состояние, при котором на языке и слизистой рта появляются толстые белые пятна. Лейкоплакия часто связана с курением или употреблением алкоголя и может быть предраковым состоянием.

Географический язык: Это безопасное состояние, при котором на поверхности языка появляются гладкие красные пятна, окруженные белым ободком. Причина этого явления неизвестна, но оно не нуждается в лечении и безопасно.

Дегидратация и сухость во рту: Недостаточное потребление воды или снижение выработки слюны могут привести к сухости во рту, что способствует накоплению мертвых клеток и бактерий на языке, образуя белый налет.

Заболевания желудочно-кишечного тракта Некоторые проблемы с пищеварительной системой, такие как гастрит или язвенная болезнь, могут проявляться в виде белого налета на языке. Это связано с нарушением микрофлоры полости рта и желудочно-кишечного тракта.

Системные заболевания Некоторые системные инфекции и заболевания, такие как скарлатина или ВИЧ/СПИД, могут сопровождаться появлением белого налета на языке.

Если белый налет на языке не исчезает после улучшения гигиены полости рта в течение двух недель или сопровождается болью, жжением, кровотечением, потерей веса или другими необычными симптомами, следует обратиться к врачу или стоматологу для детального обследования.

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