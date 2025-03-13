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Белая смерть: каким органам больше всего вредит соль

На какие органы наиболее негативно влияет соль

13 марта 2025, 19:41
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Соль, или хлорид натрия, является необходимым элементом для функционирования организма, но ее чрезмерное потребление может нанести серьезный вред здоровью.

Белая смерть: каким органам больше всего вредит соль

Иллюстративное фото

Чрезмерное потребление соли является основной причиной повышенного АД, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт. Соль заставляет организм удерживать воду, что увеличивает объем крови и нагрузку на сердце.

Почки отвечают за выведение избытка натрия из организма. Чрезмерное потребление соли может перегрузить почки и привести к ухудшению их состояния. Это может увеличить риск развития хронической болезни почек и камней в почках.

Большое количество соли может привести к потере кальция из костей, что увеличивает риск развития остеопороза.

Употребление большого количества соленых продуктов может раздражать слизистую желудка и увеличить риск развития рака желудка.

Исследования показывают, что чрезмерное потребление соли может повлиять на когнитивные функции и увеличить риск развития деменции, а также увеличить риск развития катаракты и глаукомы.

Исследования показывают, что чрезмерное потребление соли может ослабить иммунную систему и увеличить риск развития аутоиммунных заболеваний.

Как уменьшить потребление соли

Читайте этикетки продуктов. Многие обработанные продукты содержат много соли.

Готовьте еду дома. Это позволит вам контролировать количество соли, которое вы добавляете в пищу.

Используйте травы и специи. Они могут добавить вкус пищи без добавления соли.

Ограничит потребление обработанных продуктов.

Постепенно уменьшайте количество соли, которое вы добавляете в пищу. Это поможет вашим вкусовым рецепторам адаптироваться.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, к каким болезням приводят энергетические напитки.




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