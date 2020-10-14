Артрит и артроз: в чем отличия и риск этих болезней

По оценке World Health Organization болезни суставов — одни из главных причин инвалидности в мире. Об этом информирует Центр общественного здоровья Украины.

Среди распространенных заболеваний суставов артрит и артроз. Отличаются они между собой причинами развития, особенностями патологических изменений, происходящих в суставах, симптомами и лечением.

Так, возраст пациентов с артритом средний и молодой (25-40 лет), а с артрозом — после 60-65 лет вследствие износа хрящевой ткани. Основания возникновения артрита — это инфекция, нарушения метаболизма, отложение солей в суставах, тогда как артроза — повышенная нагрузка на суставы, врожденные нарушения. В группе риска для артрита находятся дети 7-14 лет, женщины после 60 лет, инфекция и аутоиммунные заболевания (например, псориаз), а для артроза — пожилые люди, спортсмены, работники предприятий, связанные с постоянным переносом тяжестей, люди с лишним весом.

Среди симптомов следующие:

1) Артрит — скованность движений после пробуждения, резкая боль в суставах даже в спокойном состоянии. Суставы отекают, становятся "горячими" на ощупь, возможна высокая температура (38-39 градусов), упадок сил и лихорадка.

2) Артроз — хруст в области суставов, острая боль при движении или нагрузках на опорно-двигательный аппарат, в состоянии покоя проходит. Со временем сустав "затвердевает" из-за образования костных наростов, человек не может двигать рукой, ногой, пальцами.

Зоной поражения при артрите является суставы, кости, внутренние органы, а при артрозе — суставы, хрящи, пространство между костями.

Отмечается, что опасность представляют запущенные стадии заболевания, что может привести к инвалидности. Однако своевременная консультация врача и проведение необходимых обследований позволяют установить точный диагноз, назначить правильное лечение и избежать ранней потери функции суставов, сохранив качество жизни.





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