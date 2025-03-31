Врач за три недели сгорел от рака: на какие симптомы не обратил внимания

Лондонская юрист и бывший офицер Королевских ВВС Великобритании Телма Эйнсворт поделилась трогательной историей своего горя после смерти мужа, врача, слишком поздно обратившегося за медицинской помощью из-за боли в желудке. Спустя всего три недели после диагностирования редкой формы рака он умер.

Рак съел врача за три недели

50-летняя Телма вспоминает своего мужа Джонатана, которому было 59, как энергичного, здорового мужчину, страстного бегуна, который всегда следил за физической формой. Несмотря на медицинский опыт, он медлил с консультацией, когда в 2019 году начал чувствовать боль в животе. Уже в октябре того же года ему был поставлен страшный диагноз – рак желчных протоков. Через три недели он ушел из жизни.

"Джонатан, хоть и был врачом, не прошел обследование сразу – он ждал, пока стало слишком поздно", – отметила она.

История любви Телмы и Джонатана началась с объявления в газете The Guardian. Они поженились в 2011 году, а потом стали родителями двух сыновей.

В 2019 году, когда Телма завершила десятилетнюю службу в Королевских ВВС, Джонатан – специалист по ВИЧ и инфекционным заболеваниям – начал жаловаться на боль в животе, но в течение нескольких месяцев не обращался к врачам.

Со временем он начал быстро худеть, и боль не исчезала. В конце концов, он посоветовался с другим медиком, который направил его на обследование из-за воспаления печени. Ожидая результатов, Джонатан самостоятельно провел анализы крови – и они указали на серьезные проблемы.

"Однажды он пришел домой и сказал, что что-то не так", – вспоминает Телма.

Вскоре после этого в больнице St Mary's подтвердили: рак желчных протоков, уже распространившийся по всему телу. Три недели спустя Джонатан умер.

По данным Liver Cancer UK, ежегодно в Англии диагностируют около 2200 случаев этого редкого онкологического заболевания. Симптомы часто проявляются слишком поздно, как произошло и у Джонатана.

"Мы даже не подозревали, что это рак… Мы всегда были на несколько шагов позади реальности", – признается Телма.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что рак в мире стремительно набирает обороты, и врачи считают, что это может быть из-за потребления этих продуктов.



