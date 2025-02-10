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Виды рака, которые чаще всего возникают у детей

Топ видов рака, наиболее распространенных у детей

сегодня, 17:45
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Кречмаровская Наталия

Рак у детей является редким явлением, однако некоторые виды злокачественных новообразований встречаются чаще других. Понимание наиболее распространенных типов детского рака помогает вовремя выявлять симптомы и обеспечивать эффективное лечение.

Виды рака, которые чаще всего возникают у детей

Иллюстративное фото

Лейкемия, или рак крови, является наиболее распространенным видом рака у детей. Она составляет около 31–45% всех случаев детской онкологии. Лейкемия поражает костный мозг и кровь, что приводит к анемии, повышенной утомляемости, частым инфекциям и кровотечениям. Основными симптомами являются бледность кожи, слабость, лихорадка, боли в костях и суставах, а также увеличение лимфатических узлов.

Злокачественные новообразования головного мозга и ЦНС составляют примерно 17-19% случаев детского рака. Симптомы зависят от расположения опухоли и могут включать головные боли, тошноту, рвоту, проблемы с равновесием, изменения зрения или слуха, а также поведенческие изменения.

Нейробластома — рак, возникающий из нервных клеток, известных как нейробласты, и чаще всего встречается у детей в возрасте до 5 лет. Она обычно начинается в надпочечниках, но может возникать в других частях живота, грудной клетки или шее. Симптомы зависят от расположения опухоли и могут включать в себя появление новообразований, боль, потерю аппетита и раздражительность.

Нефробластома, или опухоль Вилмса, составляет около 14–15% случаев детской онкологии. Это рак почек, который обычно диагностируется у детей от 3 до 4 лет. Симптомы могут включать в себя наличие безболезненной опухоли в животе, кровь в моче, боль в животе, лихорадку и повышенную усталость.

Ретинобластома — рак сетчатки глаза, который обычно диагностируется у детей до 5 лет. Признаки могут включать белый отблеск зрачка, заметный на фотографиях со вспышкой, косоглазие, покраснение и отек глаза.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о видах рака, которые чаще всего возникают у мужчин.




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