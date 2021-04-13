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Главная Новости Здоровье онкология Ученые выяснили, чем "питаются" раковые клетки
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Ученые выяснили, чем "питаются" раковые клетки

Речь идет о белке миоферлин

сегодня, 14:35
Автор:

Елизавета Черных

Группе исследователей из Калифорнийского университета удалось выявить белок, который способствует получению питательных веществ раковым клеткам. Он называется миоферлин и содержится в клеточной мембране онкологического заболевания поджелудочной железы, пишет lenta.ua, ссылаясь на Nature Cell Biology.

Ученые выяснили, чем "питаются" раковые клетки

Ученые выяснили, чем питаются раковые клетки - фото из открытых источников

Сообщается, что данный белок содержится в мышечных клетках. За счет соединения мышцы быстро восстанавливаются после физических нагрузок. Однако ученые выяснили, что миоферлин может и навредить человеку, в случае, если оказывается в лизосоме раковых клеток. Тогда раковые заболевания могут стремительно развиваться. Из-за наличия миоферлина злокачественные клетки получают не только защиту от повреждений, а также и возможность питаться. Вследствие этого раковые клетки делятся, а опухоль растет. 

Ученые отметили, что данный белок в злокачественных новообразованиях можно "отключить". После того как миоферлин перестает "работать", разрушается мембрана раковой клетки, а в итоге — и сама клетка.

Напомним, что британские врачи-онкологи рассказали о напитке, состоящем всего из одного ингредиента, который способен защитить человека от рака. Исследователи выяснили, что уберечь себя от онкологических заболеваний поможет простой отвар из корня одуванчика. Подобные средства можно приобрести в любой аптеке. Отвар из корня одуванчика используют также для усиления секреции пищеварительных желез в виде желчегонного средства. Также такой отвар обладает кровоочистительным, слабительным и спазмолитическими свойствами. Лабораторные исследования показали, что одуванчик может убивать определенные бактерии и другие микробы.







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Источник: https://lenta.ua/uchenye-vyyasnili-chem-pitayutsya-rakovye-kletki-94631/
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