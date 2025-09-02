logo

Ученые назвали новый симптом развития рака: шокирующее открытие
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые назвали новый симптом развития рака: шокирующее открытие

Ученые рассказали, как пищевое поведение сигнализирует о развитии рака

2 сентября 2025, 17:03
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Изменение пищевого поведения чаще присуще женщинам во время беременности. Однако неожиданная тяга к определенным продуктам может сигнализировать о развитии рака.

Рак. Иллюстративное фото

Исследования показали, что тяга к пище может быть связана с некоторыми видами рака, включая рак молочной железы, яичников и эндометрия, пишет издание Daily mail.

"Многие врачи убеждены: организм посылает сигналы задолго до любого диагноза. Одна из самых неожиданных — это внезапная и почти навязчивая тяга к определенному виду пищи. За два-три месяца до того, как человеку поставят диагноз рак, она может буквально "подсесть" на продукт, который раньше ему никогда не был интересен. Это не просто "я хочу себя побаловать", а будто тело кричит: "Дай мне это прямо сейчас", — цитирует издание слова инфлюэнсера.

Отмечается, что у пациентов с опухолями желудочно-кишечного тракта за несколько месяцев до обнаружения рака появляется сильная тяга к сладкому – люди могут есть мороженое килограммами, хотя раньше его почти не употребляли.

"Объяснение понятно: опухолевые клетки потребляют глюкозу быстрее, чем здоровые, поэтому мозг начинает программировать поведение, чтобы оно служило болезни", — пишет издание.

Среди других примеров, по данным инфлюэнсера, — желание у женщины с раком почек пить "рассол маринованных огурцов прямо из банки и есть его с крекерами".

И такие сигналы организма научно подтверждены. В одном обзоре 2022 года, в котором анализировали семь исследований на эту тему, итальянские исследователи отметили, что "было обнаружено, что пищевая тяга связана с раком молочной железы, лимфомой и раком яичников или эндометрия".

По данным врачей, может наблюдаться повышенная тяга к фастфуду, сладостям, углеводам – крахмалистым продуктам – и жирам. Однако связь изменений в пищевом поведении и рака еще основательно не исследована. Другие ученые отмечают, что нет никаких доказательств того, что тяга к сахару является симптомом рака.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты защитят от рака простаты.




Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15053851/Doctor-craving-food-three-months-cancer-diagnosis.html
