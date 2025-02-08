Топ видов рака, которые чаще всего возникают у женщин

Рак – одна из главных причин смертности среди женщин во всем мире. Нужно знать, какие виды опухолей чаще поражают женщин, чтобы предотвращать угрозу.

Иллюстративное фото

Рак молочной железы является наиболее распространенным онкологическим заболеванием среди женщин по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно диагностируется более 2 миллионов новых случаев этого заболевания. Факторы риска включают возраст, генетическую предрасположенность, гормональные факторы и образ жизни. Раннее выявление через регулярные маммографии и самообследование является ключевым для успешного лечения.

Хотя рак легких традиционно ассоциируется с мужчинами, он является вторым по распространенности раком среди женщин. Курение является основным фактором риска, но около 20% случаев рака легких у женщин возникают у тех, кто никогда не курил. Симптомы могут включать в себя постоянный кашель, боль в груди и одышку. Раннее обнаружение через скрининговые программы может улучшить прогноз.

Рак толстой кишки является третьей по распространенности онкологической болезнью среди женщин. Факторы риска включают возраст, семейную историю заболевания, диету с высоким содержанием красного и обработанного мяса, а также малоподвижный образ жизни. Скрининговые колоноскопии рекомендуются для раннего обнаружения полипов, которые могут перерасти в рак.

Рак шейки матки является важной проблемой женского здоровья, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Основным фактором риска является инфекция вируса папилломы человека (ВПЧ). Вакцинация против ВПЧ и регулярные тесты ПАП могут значительно снизить риск развития этого заболевания.

Рак яичников часто называют "тихим убийцей", поскольку его симптомы могут быть незаметны на ранних стадиях. Факторы риска включают возраст, семейную историю рака яичников или молочной железы и некоторые генетические мутации, такие как BRCA1 и BRCA2. Раннее выявление сложно, поэтому женщинам с высоким риском рекомендуется регулярный мониторинг.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о видах рака, которые чаще возникают у мужчин.



