Сладкие напитки могут вызвать рак полости рта: исследование ученых

Исследование, опубликованное в четверг, показало, что женщины, употреблявшие по крайней мере один подслащенный напиток каждый день, имели почти в пять раз больший шанс развития рака полости рта, чем те, кто преимущественно избегал сладких безалкогольных напитков. Об этом сообщает портал "Комментарии".

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Исследование Университета Вашингтона проводится на фоне того, что случаи рака полости рта возрастают с "тревожной" скоростью среди преимущественно молодых пациентов, не курящих и не употребляющих алкоголь, без каких-либо других факторов риска.

Рак полости рта на протяжении многих десятилетий ассоциировался в основном с пожилыми мужчинами, подвергавшимися хорошо известным рискам рака, включая табак, алкоголь и жевание орехов бета. С появлением кампаний против курения, общее количество случаев рака полости рта, связанных с курением, в западных странах неуклонно уменьшается.

Тем не менее, в 2020 году во всем мире было диагностировано более 355 000 новых случаев рака полости рта с почти 177 000 летальными случаями.

Однако наибольшее беспокойство вызвало увеличение случаев заболевания среди некурящих во всем мире, особенно среди молодых белых женщин. Причина этого роста остается неизвестной. Среди возможных виновников, которые были исключены – вирус папилломы человека, или ВПЧ, распространена инфекция, передающаяся половым путем.

Исследование Университета Вашингтона, опубликованное в JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, выявило, что потребление большого количества сладких безалкогольных напитков было связано со значительно повышенным риском рака полости рта у женщин с низким риском, несмотря на их привычки курения.

В то время как подслащенные напитки ранее рассматривались по поводу связи с колоректальным и другими видами рака желудочно-кишечного тракта, они никогда раньше не изучались в связи с раком головы и шеи.

По словам ведущего автора доктора Бриттани Барбер, доцента кафедры отоларингологии хирургии головы и шеи в Медицинской школе Университета Вашингтона, результаты могут указать новое направление в поиске причины рака полости рта у женщин с низким риском.

Последние выводы базируются на предварительных исследованиях, показывающих, что сладкие напитки связаны с пародонтозом у молодых людей, который, в свою очередь, был связан с раком полости рта.

"Как говорят авторы, причиной рака может быть не сам сахар; это может быть хроническое воспаление вследствие заболеваний зубов и десен, изменение микробиомы полости рта или даже последующие стоматологические вмешательства", — говорят ученые.

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