Рак в мире стремительно набирает обороты: врач считает, что виной этому три продукта

Лондонский медик Сермед Межер поделился в соцсетях тревожными данными о продуктах, которые многие люди ежедневно употребляют, впрочем они повышают риск развития рака желудка. В частности, он предостерегает от употребления подгоревшей пищи, содержащей токсичные соединения, способные увеличивать риск развития рака простаты, кишечника и поджелудочной железы.

Подгорелый хлеб может провоцировать рак

"Особенно опасно подгоревшее мясо, поскольку оно содержит гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды, которые, согласно исследованиям, могут повреждать ДНК и способствовать развитию онкологических заболеваний", — отмечает врач.

Ранее ученые доказали, что высокий уровень этих вредных веществ образуется при приготовлении мяса на открытом огне, например во время барбекю. Также специалисты предостерегают от потребления подгоревших продуктов, содержащих углеводы, в частности, картофеля и хлеба.

Это связано с образованием акриламида – токсичной молекулы, возникающей при нагревании определенных сахаров и белков. Некоторые исследования выявили связь между акриламидом и повышенным риском рака почек, эндометрия и яичников. В то же время, некоторые ученые отмечают, что для существенного риска необходимо потреблять чрезвычайно большие объемы подгоревших продуктов.

Еще одним фактором риска врач называет переработанное мясо, такое как колбасы, бекон, ветчина и пепперони. Всемирная организация здравоохранения классифицирует эти продукты как канцерогены первой группы.

"Опасность заключается в том, что переработанное мясо содержит нитриты и нитраты, которые могут вступать в химическую реакцию в организме и образовывать N-нитрозосоединения. Они способны повреждать клетки кишечника и способствовать развитию рака", – объясняет Межер.

По данным исследования 2019 года, употребление даже одного кусочка бекона в день повышает риск рака кишечника на 20%. При этом рекомендованная норма потребления таких продуктов в Великобритании составляет не более двух кусочков бекона или трех ломтиков ветчины в день.

Третьим продуктом, который следует избегать, врач назвал алкоголь.

"Алкоголь связан с развитием семи видов рака, поскольку при расщеплении в организме он образует ацетальдегид — токсическое вещество, которое повреждает ДНК и нарушает процессы восстановления клеток", — предупреждает врач.

Кроме того, алкоголь может влиять на уровень гормонов и ухудшать усвоение полезных веществ. Межер отмечает, что даже незначительное количество алкоголя повышает риск развития рака груди и пищевода.

Эти оговорки появились на фоне растущего беспокойства из-за стремительного увеличения случаев рака кишечника среди людей до 50 лет в Великобритании и США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какая распространенная привычка может способствовать развитию рака желудка.



