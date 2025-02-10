Рак почек побежден: американские ученые создали вакцину против рака

Американские исследователи из Института рака Дана-Фарбер в Бостоне достигли значительного прорыва в лечении рака почек, разработав персонализированную вакцину, которая помогает предотвратить рецидив у пациентов с этим заболеванием. Результаты пилотного исследования были опубликованы в журнале Nature.

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Суть исследования

В исследовании приняли участие девять пациентов с раком почек III и IV стадии. После хирургического удаления опухоли им была введена индивидуально разработанная вакцина, созданная на основе неоантигенов — белков, специфических для их опухолей. У пяти пациентов вакцинация сочеталась с иммунотерапией препаратом ипилимумаб. После трех лет наблюдения все участники оставались без признаков рецидива заболевания.

Механизм действия вакцины

Вакцина создается путем выделения неоантигенов из удалённой опухоли пациента. Эти белки используются для обучения иммунной системе распознавать и атаковать остаточные раковые клетки. Используя алгоритмы, исследователи определяют, какие неоантигены способны вызвать сильнейший иммунный ответ и на их основе создают вакцину.

Перспективы и дальнейшие исследования

Хотя результаты пилотного исследования обнадеживающие, необходимы более масштабные клинические испытания для подтверждения эффективности и безопасности вакцины. В настоящее время планируется международное исследование, в котором вакцина будет применяться в сочетании с иммунотерапией пембролизумабом. Кроме того, другие компании, такие как BioNTech также работают над разработкой персонализированных вакцин против различных видов рака, используя технологии мРНК.

Разработка персонализированных вакцин против рака почек открывает новые горизонты в онкологической терапии. Хотя предстоит еще много исследований, этот подход может стать революционным шагом в борьбе с онкологическими заболеваниями, оказывая пациентам надежду на полное выздоровление и предотвращение рецидивов.

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