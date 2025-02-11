Рак надпочечников: симптомы редкого заболевания

Рак надпочечников (адренокортикальный рак) – это редкое, но агрессивное онкологическое заболевание, поражающее надпочечники – парные органы, расположенные над почками и отвечающие за выработку важных гормонов. Симптомы этой патологии могут быть разнообразными и неспецифическими, что затрудняет диагностику на ранних стадиях.

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Основные симптомы рака надпочечников

Проявления заболевания зависят от того, производит ли опухоль гормоны, а также от ее размера и стадии развития. Симптомы можно разделить на гормональные и общие.

Гормональные нарушения

1. Чрезмерная выработка кортизола (синдром Кушинга):

Ожирение, особенно в области живота

Круглое "лунное" лицо

Тонкая кожа и легкое появление синяков

Мышечная слабость

Повышенное артериальное давление

Депрессия и раздражительность

2. Избыток альдостерона (синдром Конна):

Высокое артериальное давление, устойчивое к лечению

Мышечные спазмы и слабость

Частое мочеиспускание

Снижение уровня калия в крови

3. Выработка мужских половых гормонов (андрогенов) у женщин:

Чрезмерный рост волос на лице и теле

Огрубление голоса

Нарушение менструального цикла

4. Выработка женских гормонов (эстрогенов) у мужчин:

Увеличение грудных желез (гинекомастия)

Снижение полового влечения

Эректильная дисфункция

Общие симптомы

Боль в животе или спине возникает, когда опухоль достигает значительного размера.

Потеря веса без видимой причины.

Общая слабость, быстрая утомляемость.

Нарушение пищеварения (тошнота, рвота, вздутие живота).

Когда обращаться к врачу?

Если у вас наблюдается хотя бы один из перечисленных симптомов, особенно стойкая гипертония, быстрое увеличение веса или гормональные нарушения, следует проконсультироваться с врачом-эндокринологом или онкологом.

Ранняя диагностика и своевременное лечение рака надпочечников значительно повышают шансы на успешный результат.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что американские исследователи из Института рака Дана-Фарбер в Бостоне достигли значительного прорыва в лечении рака почек, разработав персонализированную вакцину, которая помогает предотвратить рецидив у пациентов с этим заболеванием.