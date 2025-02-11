Рак надпочечников: симптомы редкого заболевания

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Недилько Ксения
Рак надпочечников (адренокортикальный рак) – это редкое, но агрессивное онкологическое заболевание, поражающее надпочечники – парные органы, расположенные над почками и отвечающие за выработку важных гормонов. Симптомы этой патологии могут быть разнообразными и неспецифическими, что затрудняет диагностику на ранних стадиях.
Иллюстративное фото
Проявления заболевания зависят от того, производит ли опухоль гормоны, а также от ее размера и стадии развития. Симптомы можно разделить на гормональные и общие.
1. Чрезмерная выработка кортизола (синдром Кушинга):
Ожирение, особенно в области живота
Круглое "лунное" лицо
Тонкая кожа и легкое появление синяков
Мышечная слабость
Повышенное артериальное давление
Депрессия и раздражительность
2. Избыток альдостерона (синдром Конна):
Высокое артериальное давление, устойчивое к лечению
Мышечные спазмы и слабость
Частое мочеиспускание
Снижение уровня калия в крови
3. Выработка мужских половых гормонов (андрогенов) у женщин:
Чрезмерный рост волос на лице и теле
Огрубление голоса
Нарушение менструального цикла
4. Выработка женских гормонов (эстрогенов) у мужчин:
Увеличение грудных желез (гинекомастия)
Снижение полового влечения
Эректильная дисфункция
Боль в животе или спине возникает, когда опухоль достигает значительного размера.
Потеря веса без видимой причины.
Общая слабость, быстрая утомляемость.
Нарушение пищеварения (тошнота, рвота, вздутие живота).
Если у вас наблюдается хотя бы один из перечисленных симптомов, особенно стойкая гипертония, быстрое увеличение веса или гормональные нарушения, следует проконсультироваться с врачом-эндокринологом или онкологом.
Ранняя диагностика и своевременное лечение рака надпочечников значительно повышают шансы на успешный результат.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что американские исследователи из Института рака Дана-Фарбер в Бостоне достигли значительного прорыва в лечении рака почек, разработав персонализированную вакцину, которая помогает предотвратить рецидив у пациентов с этим заболеванием.
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