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Рак можно обнаружить по запаху: что указывает на онкологию

Какой запах имеет онкология

сегодня, 14:03
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Кречмаровская Наталия

Существует растущий интерес к возможности обнаружения рака с помощью запаха. Исследования показывают, что раковые клетки могут выделять летучие органические соединения (ЛОС), имеющие специфические запахи. Эти запахи могут использоваться для разработки новых методов ранней диагностики рака.

Рак можно обнаружить по запаху: что указывает на онкологию

Рак. Иллюстративное фото

Летучие органические соединения (ЛОС) и рак

Раковые клетки имеют отличный метаболизм от здоровых клеток. Этот измененный метаболизм приводит к производству ЛОС, которые могут быть обнаружены в дыхании, моче, кале и других биологических жидкостях. Исследования показали, что разные типы рака имеют уникальные профили ЛОС.

Собаки и обнаружение рака

Собаки обладают чрезвычайно чувствительным обонянием и могут быть обучены обнаруживать рак по запаху. Исследования показали, что собаки могут выявлять рак лёгких, рак молочной железы, рак яичников и другие виды рака с высокой точностью. Исследования показали, что собаки могут выявлять рак легких с точностью до 97%.

Электронные носы

Электронные носы – это устройства, которые могут обнаруживать и анализировать ЛОС. Они разрабатываются для обнаружения рака по запаху.

Исследования показали, что электронные носы могут обнаруживать рак легких с высокой точностью.

Типы рака и их запахи

Различные типы рака могут иметь разные запахи. Например:

  • Рак легких может иметь сладковатый запах.

  • Рак молочной железы может иметь запах плесени.

  • Рак яичников может иметь запах тухлых яиц.

Следует отметить, что обнаружение рака по запаху все еще находится на ранних стадиях развития. Необходимы дополнительные исследования для разработки надежных методов диагностики.

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