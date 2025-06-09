Названы продукты, которые быстро "убивают" больных раком

Эффективность лечения онкологии зависит не только от правильно выбранной терапии, но и, возможно, от ежедневного рациона. Некоторые продукты, как считают исследователи, могут привести к более быстрой смерти пациентов с раком толстой кишки.

Вредная еда. Иллюстративное фото

Более короткую выживаемость, как пишет издание Independent, показали пациенты, употреблявшие продукты, которые приводят к воспалению. Среди таких продуктов – белый хлеб, картофель фри, хот-доги, газировка.

"Пациенты, которые придерживались провоспалительной диеты, имели на 87% выше риск смерти, чем те, кто потреблял меньше провоспалительной пищи", — пишет издание.

Отмечается, что это первый этап исследования и рекомендации по рациону для пациентов с раком еще предстоит разрабатывать, однако он показывает влияние продуктов на выживаемость. При этом исследователи пока не уверены, поможет ли специальная диета повысить эффективность лечения рака.

Однако еще в 2023 году было обнаружено, что употребление белого хлеба и алкоголя связано с повышенным риском развития колоректального рака. При этом противораковые свойства обладают цельнозерновыми продуктами, а употребление клетчатки помогает снизить риск колоректального рака.

"В качестве альтернативы потребление большего количества темной листовой зелени, овощей, орехов, цельного зерна и источников белка с высоким содержанием омега-3 жирных кислот может помочь бороться с воспалением. Самой полезной может быть Средиземноморская диета", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что умеренные физические упражнения могут продлить продолжительность жизни пациентов с раком. Быстрые прогулки могут снизить риск смерти для пациентов с раком толстой кишки более чем на треть.



