Названы продукты, которые быстро "убивают" больных раком

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Кречмаровская Наталия
Эффективность лечения онкологии зависит не только от правильно выбранной терапии, но и, возможно, от ежедневного рациона. Некоторые продукты, как считают исследователи, могут привести к более быстрой смерти пациентов с раком толстой кишки.
Вредная еда. Иллюстративное фото
Более короткую выживаемость, как пишет издание Independent, показали пациенты, употреблявшие продукты, которые приводят к воспалению. Среди таких продуктов – белый хлеб, картофель фри, хот-доги, газировка.
Отмечается, что это первый этап исследования и рекомендации по рациону для пациентов с раком еще предстоит разрабатывать, однако он показывает влияние продуктов на выживаемость. При этом исследователи пока не уверены, поможет ли специальная диета повысить эффективность лечения рака.
Однако еще в 2023 году было обнаружено, что употребление белого хлеба и алкоголя связано с повышенным риском развития колоректального рака. При этом противораковые свойства обладают цельнозерновыми продуктами, а употребление клетчатки помогает снизить риск колоректального рака.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что умеренные физические упражнения могут продлить продолжительность жизни пациентов с раком. Быстрые прогулки могут снизить риск смерти для пациентов с раком толстой кишки более чем на треть.
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