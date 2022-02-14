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Назван лучший продукт для профилактики онкологии

Ученые назвали один из лучших продуктов для предотвращения онкологии и посоветовали периодически добавлять его в рацион

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Китайские специалисты в ходе нескольких исследований выяснили, что большую пользу для здоровья приносит холодный вареный рис. Как оказалось, этот продукт является хорошим средством для профилактики рака кишечника.

Назван лучший продукт для профилактики онкологии

Профилактика онкологии (фото из открытых источников)

Ученые отметили, что рис богат на различные витамины и микроэлементы, в частности клетчатку, калий, магний, фосфор, которые нужны организму для поддержания правильной работы. Но как оказалось, чтобы рис был более полезным для здоровья, его нужно сварить и не дожидаясь пока он остынет, поставить в холодильник.

Эксперты отметили, что при низкой температуре полезные свойства вареного риса усиливаются, а происходит это благодаря содержанию в зернах крахмала, который помогает решить несколько проблем со здоровьем.

Известно, что крахмал необходимо употреблять людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также тем, у кого диагностирован диабет.

Еще китайские ученые выяснили, что холодный вареный рис помогает укрепить иммунитет кишечника. В частности, после реакции крахмала и кишечных бактерий образуется масляная кислота, которая важна для профилактики рака этого важного органа.  Если процесс образования злокачественной опухоли уже начался, эта кислота может убивать клетки, подавляя их рост.

К слову, самый полезный для здоровья рис, как утверждают ученые, тот, что хранится в холодильнике не менее 24 часов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, мировая статистика онкологических заболеваний — крайне неутешительна. Ежегодно рак становится причиной смерти миллионов человек. Так, ученые назвали продукты, которые могут провоцировать рост раковых клеток в организме.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/92705
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