Минздрав сообщил, кто получит бесплатную реабилитацию в 2021 году

В 2021 году граждане Украины смогут проходить реабилитацию после лечения за счет государства по болезням, которые предусмотрело Министерство здравоохранения Украины. Об этом сообщает на Facebook Национальная служба здоровья (НСЗУ).

Так, в рамках медгарантий пациенты бесплатно могут получить следующие услуги по реабилитации:

обзор и консультации;

формирование индивидуальной программы реабилитации;

мониторинг состояния пациента;

услуги по медицинской реабилитации;

обучение пациентов/семьи/смотрителей особенностям ухода за человеком, предотвращению возможных осложнений и соблюдению рекомендаций;

консультации врачей других специальностей.

Пациенты с поражением нервной системы могут получить медицинскую реабилитацию в 212 медучреждениях; пациенты с поражением опорно-двигательного аппарата - в 223 медучреждениях; медицинскую реабилитацию младенцам, которые родились преждевременно или больными, в течение первых трех лет жизни оказывают в 63 медучреждениях, - сообщили в НСЗУ.

Государственные выплаты в медучереждения поступают за оказание медицинских услуг пациентам с такими проблемами:

поражение опорно-двигательного аппарата;

поражение нервной системы;

младенцы, которые родились преждевременно или больными, в течение первых трех лет жизни.

В 2021 году планируется расширение пакета услуг. Среди них будут доступны реабилитационные услуги для взрослых и детей от 3-х лет с такими заболеваний как:

общесоматическая патология;

заболевания сердца;

заболевания легких;

онкологические заболевания и тому подобное.

Для того чтобы получить эти услуги бесплатно, пациенту нужно обратиться к своему семейному врачу (терапевту), с которым был заключен договор, или заключить новый. После регистрации в системе врач выдаст направление на реабилитацию.

В НСЗУ также отметили, что на следующий год планируется увеличить тарифы на услуги по медицинской реабилитации с 6554,73 грн до 19 719, 61 грн. Однако этот вопрос еще требует утверждения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что онкологи предупреждают об умеренном употреблении единственного продукта для того, чтобы обезопасить себя от провокации рака.









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