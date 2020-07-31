Онколог назвал продукт, который стоит исключить из меню

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Светлана Шкурупий
Врач-онколог Андрей Пылев рассказал, что неправильное питание и употребление некоторых продуктов могут влиять на развитие онкологических заболеваний. Он назвал продукт, который лучше исключить из рациона. Об этом сообщает издание Ukrhealth.
"Питание - это один из множества факторов, которые приводят к развитию онкологических заболеваний. Мы знаем, что, например, чрезмерное употребление красного мяса может привести к возникновению опухоли", - сказал специалист, отметив, что это ученые доказали еще в прошлом веке.
Исключение же мяса или его умеренное употребление значительно снижает риск рака. Врач отметил, что контроль этого фактора никак не влияет на другие.
Он также добавил, что выбор - есть или не есть какой-то продукт всегда неоднозначен, так как в любом продукте есть как положительные, так и отрицательные свойства.
Напомним, врач-онколог Денис Сидоров рассказал о первых признаках рака кожи.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что некоторые заболевания могут вызывать онкологию, которая очень трудно поддается терапии. Чтобы этого не допустить, важно знать, какие болезни могут ее спровоцировать.
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