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Метастазы: что это такое и как распознать их симптомы

Какие симптомы метастазов и признаки того, что рак распространился на другой орган.

сегодня, 17:40
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Автор:
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Slava Kot

Слово "метастазы" вызывает беспокойство, ведь оно означает, что рак распространился за пределы первичного очага на другие органы или ткани. Но что это значит для пациента? Как развивается этот процесс и можно ли остановить его? Портал "Комментарии" рассмотрел основные аспекты метастатического рака, его симптомы и возможности лечения.

Метастазы: что это такое и как распознать их симптомы

Метастазы рака. Фото из открытых источников

Как образуются метастазы

Метастазы возникают, когда раковые клетки отрываются от основной опухоли и проникают в кровоток или лимфатическую систему. Эти клетки могут перемещаться по организму и формировать новые опухолевые образования в других органах. Чаще всего рак распространяется:

  • через кровеносную систему – раковые клетки попадают в кровь и разносятся по организму
  • через лимфатическую систему – клетки переносятся лимфой в лимфоузлы и далее в другие органы
  • непосредственно в соседние ткани – опухоль может прорастать в близлежащие органы

Любой рак имеет потенциал метастазировать, но скорость и степень распространения зависят от типа опухоли, ее агрессивности и индивидуальных особенностей организма.

Где чаще всего образуются метастазы

Рак может распространиться практически на всякую часть тела. Однако некоторые виды рака имеют свои "любимые" регионы и они с большей вероятностью распространятся на эти конкретные области. Согласно данным Американского общества клинической онкологии обычно метастазирует рак в следующих частях тела:

  • рак молочной железы — кости, печень, легкие, головной мозг
  • рак легких — мозг, кости, печень, надпочечники
  • рак простаты — чаще всего поражает кости
  • рак кишечника — метастазирует в печень и легкие.

Реже раковые клетки попадают в мышцы, кожу или внутренние оболочки организма. Например, при плевральном выпоте рак поражает оболочку легких, а при злокачественном асците – брюшину.

Рак, распространившийся на другую область, имеет то же название, что и первичный рак. Например, рак молочной железы, метастазирующий в печень, называется метастатическим раком молочной железы, а не раком печени. Это объясняется тем, что рак возник в молочной железе, и используемое лечение направлено на этот рак.

Симптомы метастатического рака

Метастазы могут длительное время не вызывать заметных симптомов. Однако по мере их роста возникают признаки, зависящие от места распространения опухоли.

  • метастазы в костях — боль, ломкость костей, проблемы с подвижностью, повышенный уровень кальция в крови
  • метастазы в мозге — головная боль, головокружение, судороги, нарушения координации, проблемы с памятью
  • метастазы в печени — желтуха, потеря аппетита, вздутие живота, отеки
  • метастазы в легких — одышка, кашель обычный или с кровью, боль в груди

Если рак дает метастазы, пациенту необходимо тщательное обследование, чтобы определить дальнейшую стратегию лечения.

Методы лечения метастазов

Лечение метастатического рака направлено на контроль распространения опухоли и облегчение симптомов. В частности, существует несколько методик лечения метастазов рака:

  • Химиотерапия – использование лекарств для уничтожения или торможения роста раковых клеток
  • Иммунотерапия – стимулирование иммунной системы для борьбы с опухолью
  • Таргетная терапия – препараты, действующие на специфические молекулы раковых клеток
  • Гормональная терапия – подходит для лечения гормонозависимых опухолей (например, рака молочной железы)
  • Облучение и хирургическое вмешательство – применяются в отдельных случаях для уменьшения опухоли или облегчения симптомов.

В некоторых случаях рак с метастазами можно контролировать годами, превращая его в хроническое заболевание.

Можно ли вылечить метастатический рак

Эффективность лечения зависит от типа рака, его распространения и места локализации, размера поражений и скорости их роста. К сожалению, в большинстве случаев метастазы означают, что рак находится на поздней стадии. Однако современные методы лечения позволяют существенно продлить жизнь пациентов и улучшить ее качество. Некоторые виды метастатического рака, например рак яичек или определенные виды лейкемии, могут быть излечены полностью. В других случаях возможно только замедление развития болезни.

Врачи также активно исследуют новые методы лечения, в том числе генную терапию и экспериментальные препараты, которые тестируются в клинических испытаниях.

Если у вас или ваших близких есть подозрение на метастазы, важно как можно скорее обратиться к врачу. Своевременная медицинская помощь может оказать значительное влияние на течение заболевания и его прогноз.

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Источник: https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/cancer-basics/what-metastasis
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