Люди чаще будут болеть раком. В ВОЗ напугали прогнозом

По информации Всемирной организации здоровья, сегодня в мире наиболее распространен рак легких, на втором месте — рак молочной железы у женщин. Также очень часто люди болеют раком печени и желудка.

В ВОЗ назвали причины распространения рака

Если в 2012 году в мире было зафиксировано 14,1 млн. новых случаев заболевания раком и 8,2 млн. летальных исходов от него, то в 2022-м эти показатели достигли 20 млн. новых случаев и 9,7 млн. смертей, отметили в ВОЗ.

Вместе с тем международное агентство ВОЗ по исследованию рака прогнозирует, что к 2050 году будет зафиксировано более 35 млн новых случаев рака, что на 77% больше, чем в 2022 году, а количество летальных исходов вырастет до более 18 млн.

В ВОЗ подчеркивают, что ключевыми факторами роста случаев рака являются курение, употребление алкоголя, а также ожирение.

Согласно прогнозам, в 2050 году в странах с высоким уровнем доходов зафиксируют 4,8 млн новых случаев заболеваний раком, но в странах с низким уровнем прибыли это количество будет значительно выше. Более того, добавляют в ВОЗ, смертность от рака в бедных странах увеличится почти вдвое.

"Те, у кого меньше ресурсов для борьбы с раком, возьмут на себя основное бремя"

, – подчеркнул представитель международного агентства ВОЗ по исследованию рака доктор Фредди Брей.

"Комментарии" также писали о том, что по данным американских ученых, некоторые средства гигиены могут спровоцировать рак.

Напомним, как писали "Комментарии", ранее ВОЗ предупредила мир о новой пандемии . По данным ВОЗ уровень заболеваемости горячкой Денге растет во всем мире и по состоянию на 2022 год составляет более 4,2 млн случаев, что в восемь раз больше показателей 2000 года. В Европе зафиксирован всплеск случаев лихорадки, болезнь также впервые зафиксировали в столице Судана Хартуми, а в Перу приняли решение об объявлении чрезвычайного положения в разных регионах страны. Таким образом, ВОЗ предупреждает, что сегодня лихорадка Денге является тропической болезнью, которая быстрее всего распространяется во всем мире и может вызвать новую пандемию.