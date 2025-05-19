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Любимое мясо украинцев может вызвать рак

Новые исследования показывают, что чрезмерное потребление курятины может иметь серьезные последствия для здоровья.

сегодня, 16:40
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Автор:
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Slava Kot

Курятина давно считается одним из самых здоровых видов мяса. В Украине она обрела особую популярность из-за доступной цены, легкости приготовления и нежной текстуры. Но новое исследование итальянских ученых подвергает сомнению здоровость куриного мяса.

Любимое мясо украинцев может вызвать рак

Чрезмерное количество курятины в рационе создает риск развития рака. Фото из открытых источников

В научном журнале Nutrients специалисты из Национального института гастроэнтерологии в Бари опубликовали результаты исследования, в котором они изучили пищевые привычки почти пяти тысяч взрослых итальянцев в течение 20 лет. Основной задачей было оценить влияние регулярного потребления мяса птицы на здоровье пищеварительной системы.

Результаты оказались неожиданными. Люди, регулярно потреблявшие более 300 граммов птицы в неделю, имели более высокий риск преждевременной смерти от рака органов пищеварения на 27% больше, чем те, кто потреблял не более 100 граммов. Особенно выросли показатели рака печени, желудка, поджелудочной железы, толстой кишки и желчного пузыря.

По данным Минагрополитики, курятина считается самым популярным мясом украинцев. В 2023 году средний украинец съедал около 27 кг мяса птицы. Это гораздо больше, чем говядины — 7,4 кг или даже свинины — почти 20 кг. Если перевести это в недельные нормы, то в среднем украинец съедает 520 граммов курятины еженедельно, что существенно превышает рекомендуемый исследователями предел в 300 граммов.

"Важно узнать больше о долгосрочных последствиях этой категории пищевых продуктов, белого мяса, которое широко потребляет население мира, которое, возможно, ошибочно считает его здоровым", — сказали исследователи.

Ученые не призывают отказаться от курятины, но подчеркивают умеренность употребления мяса птицы. Также они советуют чередовать его с другими источниками белка, такими как рыба, яйца и бобовые.

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Источник: https://www.mdpi.com/2072-6643/17/8/1370
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