Ежедневное легкое упражнение защитит организм от рака: это может сделать каждый

Человечество годами ищет уникальный препарат от рака. Сообщалось о создании вакцины, которая оградит организм от онкологии. В прошлом году ученые приступили к тестированию нового препарата на людях. Однако пока, чтобы защитить себя, врачи рекомендуют соблюдать простые правила, в основе которых правильно питание физическая активность.

Бег. Иллюстративное фото

При этом умеренные физические упражнения могут продлить продолжительность жизни даже пациентов с раком. Быстрые прогулки, как пишет издание Independent, могут снизить риск смерти для пациентов с раком толстой кишки более чем на треть.

Исследователи заявили, что выявленные положительные изменения при структурированном режиме физических упражнений могут изменить подходы к лечению рака толстой кишки по всему миру.

"В исследовании CO21 CHALLENGE, опубликованном в New England Journal of Medicine, наблюдали за 889 людьми с раком толстой кишки в шести странах, включая Великобританию. Было установлено, что структурированная программа физических упражнений значительно снизила вероятность возврата заболевания и улучшила общую выживаемость по сравнению со стандартными рекомендациями”, — пишет издание.

Исследование показывает, что пациенты могут полностью побороть рак в долгосрочной перспективе. Одно из условий – физическая активность. Отмечается, что 80% пациентов, которые придерживались индивидуального режима физических упражнений, через 5 лет не имели рака по сравнению с 74% тех, кому предлагали только материалы по здоровью и образованию.

Через 8 лет уровень выживаемости составил 90% в группе физических упражнений по сравнению с 83% в группе медицинского образования.

Напомним: портал "Комментарии" писал о прорыве в лечении рака молочной железы.



