Диетолог раскрыла рецепт блюда, которое убережет от рака

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Ткачик Олеся
Американская диетолог Николь Эндрюс, специализирующаяся на онкологии, утверждает, что простой перекус может помочь снизить риск развития рака.
Рецепт для профилактики рака
Эндрюс имеет более 15 лет опыта работы в онкологии и советует регулярно употреблять смесь моркови, перца, горошка, оливок и сыра.
По словам Эндрюс, порция такого перекуса стоит менее 3 долларов. В нем сочетаются здоровые жиры из творога, антиоксиданты из оливок и клетчатка из овощей, что положительно влияет на организм.
Диетолог рассказала, что морковь богата бета-каротином — антиоксидантом, который, по исследованиям, может защищать клетки от повреждений и тормозить рост опухолей. Она также содержит витамины К и А, которые способствуют снижению воспаления – одного из главных факторов развития рака.
Перец, особенно красный, является отличным источником витаминов А и С, клетчатки, калия и фолиевой кислоты. Витамин С обладает мощными антиоксидантными свойствами, защищает клетки от повреждений, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает зрение. Фолиевая кислота поддерживает деление клеток, стабильность ДНК и ее восстановление.
Горошек, говорит диетолог, снабжает организм растительным белком и клетчаткой, поддерживающей пищеварение и здоровье сердца. В нем содержатся витамины C, A, E и цинк, которые предотвращают образование бляшек в сосудах и уменьшают риск воспаления. А такие соединения, как сапонины, известны своим противоопухолевым эффектом – они могут угнетать рост опухолей и способствовать гибели раковых клеток.
Оливки содержат мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, которые могут нейтрализовать и уничтожать пораженные клетки. В сочетании с овощами они способствуют защите ДНК и укреплению иммунитета.
Даже творог, несмотря на распространенные мифы, является ценным источником кальция, белка, витаминов A и B12, а также фосфора и цинка. Кальций укрепляет кости, белок поддерживает мышечную массу, а некоторые сорта выдержанного творога содержат пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника.
По словам Эндрюс, питание – один из ключевых способов профилактики рака.
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