Диетолог раскрыла рецепт блюда, которое убережет от рака

Американская диетолог Николь Эндрюс, специализирующаяся на онкологии, утверждает, что простой перекус может помочь снизить риск развития рака.

Рецепт для профилактики рака

Эндрюс имеет более 15 лет опыта работы в онкологии и советует регулярно употреблять смесь моркови, перца, горошка, оливок и сыра.

"Этот перекус дает ощущение сытости, освежает и улучшает самочувствие. Я ем его несколько раз в неделю. А главное – он снижает риск онкологии", — заявила диетолог.

По словам Эндрюс, порция такого перекуса стоит менее 3 долларов. В нем сочетаются здоровые жиры из творога, антиоксиданты из оливок и клетчатка из овощей, что положительно влияет на организм.

"Каждый кусочек фруктов или овощей – независимо от того, свежи они, заморожены или консервированы – снижает риск развития рака и его рецидива", – отмечает она.

Диетолог рассказала, что морковь богата бета-каротином — антиоксидантом, который, по исследованиям, может защищать клетки от повреждений и тормозить рост опухолей. Она также содержит витамины К и А, которые способствуют снижению воспаления – одного из главных факторов развития рака.

Перец, особенно красный, является отличным источником витаминов А и С, клетчатки, калия и фолиевой кислоты. Витамин С обладает мощными антиоксидантными свойствами, защищает клетки от повреждений, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает зрение. Фолиевая кислота поддерживает деление клеток, стабильность ДНК и ее восстановление.

Горошек, говорит диетолог, снабжает организм растительным белком и клетчаткой, поддерживающей пищеварение и здоровье сердца. В нем содержатся витамины C, A, E и цинк, которые предотвращают образование бляшек в сосудах и уменьшают риск воспаления. А такие соединения, как сапонины, известны своим противоопухолевым эффектом – они могут угнетать рост опухолей и способствовать гибели раковых клеток.

Оливки содержат мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, которые могут нейтрализовать и уничтожать пораженные клетки. В сочетании с овощами они способствуют защите ДНК и укреплению иммунитета.

Даже творог, несмотря на распространенные мифы, является ценным источником кальция, белка, витаминов A и B12, а также фосфора и цинка. Кальций укрепляет кости, белок поддерживает мышечную массу, а некоторые сорта выдержанного творога содержат пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника.

По словам Эндрюс, питание – один из ключевых способов профилактики рака.

"Я знаю, насколько мощной может быть правильная пища – она помогает пережить лечение и уменьшает риск рецидива. Но, к сожалению, вокруг так много дезинформации, что люди теряют ориентир в питании. Поэтому я стараюсь развеять мифы и помочь каждому есть с уверенностью", — подчеркнула диетолог.

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