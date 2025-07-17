Что нужно есть, чтобы не заболеть раком почек

Рак почек – это коварное заболевание. Оно развивается бессимптомно на ранних стадиях. Основными факторами риска рака почек называют курение, ожирение, высокое давление и генетику. Однако питание может как снизить, так и повысить риск развития рака почек. Правильный рацион помогает снизить воспаление, улучшить работу почек и снизить риск мутаций клеток.

Почки. Иллюстративное фото

Какие продукты помогут сохранить здоровье почек

Лучшими для профилактики рака почек, по данным Healthline, специалисты называют:

Овощи и фрукты: особенно темно-зеленые листовые овощи, брокколи, капуста, морковь, яблоки, ягоды. Эти продукты содержат антиоксиданты, клетчатку и витамины A, C, E, что оказывает положительное влияние на состояние почек.

Цельнозерновые продукты: коричневый рис, киноа, цельнозерновой хлеб. Указанные продукты стабилизируют уровень глюкозы и улучшают метаболизм.

Бобовые: чечевица, нут, фасоль – источник растительного белка и клетчатки.

Рыба: особенно жирная (лосось, скумбрия), содержащая омега-3 жирные кислоты.

Чеснок: обладает противовоспалительными свойствами и снижает давление, что важно для здоровья почек.

Продукты, которых следует избегать

Некоторые продукты могут повысить риск развития рака почек.

Красное и обработанное мясо: колбасы, бекон, сосиски содержат канцерогенные соединения.

Соль: чрезмерное потребление нарушает водно-солевой баланс и увеличивает давление.

Сладкие напитки и сахар: способствуют ожирению и инсулинорезистентности.

Алкоголь: раздражает почки и может взаимодействовать с лекарством.

Продукты с высоким содержанием фосфора: обработанные сыры, газированные напитки, некоторые виды морепродуктов.

Специалисты советуют, чтобы сохранить здоровье почек, следовать таким советам:

Контролируйте вес: ожирение – один из главных факторов риска.

Следите за давлением: высокое давление вредит сосудам почек.

Избегайте токсичных веществ: кадмий, асбест, трихлорэтилен – опасны для почек.

Бросьте курить: табак значительно повышает риск онкологии.

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