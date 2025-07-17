logo

BTC/USD

118936

ETH/USD

3420.36

USD/UAH

41.87

EUR/UAH

48.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Что нужно есть, чтобы не заболеть раком почек
commentss НОВОСТИ Все новости

Что нужно есть, чтобы не заболеть раком почек

Главные продукты, помогающие минимизировать риск развития рака почек

17 июля 2025, 17:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Рак почек – это коварное заболевание. Оно развивается бессимптомно на ранних стадиях. Основными факторами риска рака почек называют курение, ожирение, высокое давление и генетику. Однако питание может как снизить, так и повысить риск развития рака почек. Правильный рацион помогает снизить воспаление, улучшить работу почек и снизить риск мутаций клеток.

Что нужно есть, чтобы не заболеть раком почек

Почки. Иллюстративное фото

Какие продукты помогут сохранить здоровье почек

Лучшими для профилактики рака почек, по данным Healthline, специалисты называют:

Овощи и фрукты: особенно темно-зеленые листовые овощи, брокколи, капуста, морковь, яблоки, ягоды. Эти продукты содержат антиоксиданты, клетчатку и витамины A, C, E, что оказывает положительное влияние на состояние почек.

Цельнозерновые продукты: коричневый рис, киноа, цельнозерновой хлеб. Указанные продукты стабилизируют уровень глюкозы и улучшают метаболизм.

Бобовые: чечевица, нут, фасоль – источник растительного белка и клетчатки.

Рыба: особенно жирная (лосось, скумбрия), содержащая омега-3 жирные кислоты.

Чеснок: обладает противовоспалительными свойствами и снижает давление, что важно для здоровья почек.

Продукты, которых следует избегать

Некоторые продукты могут повысить риск развития рака почек.

Красное и обработанное мясо: колбасы, бекон, сосиски содержат канцерогенные соединения.

Соль: чрезмерное потребление нарушает водно-солевой баланс и увеличивает давление.

Сладкие напитки и сахар: способствуют ожирению и инсулинорезистентности.

Алкоголь: раздражает почки и может взаимодействовать с лекарством.

Продукты с высоким содержанием фосфора: обработанные сыры, газированные напитки, некоторые виды морепродуктов.

Специалисты советуют, чтобы сохранить здоровье почек, следовать таким советам:

Контролируйте вес: ожирение – один из главных факторов риска.

Следите за давлением: высокое давление вредит сосудам почек.

Избегайте токсичных веществ: кадмий, асбест, трихлорэтилен – опасны для почек.

Бросьте курить: табак значительно повышает риск онкологии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты защищают от рака печени.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости