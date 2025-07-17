Что нужно есть, чтобы не заболеть раком почек

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Кречмаровская Наталия
Рак почек – это коварное заболевание. Оно развивается бессимптомно на ранних стадиях. Основными факторами риска рака почек называют курение, ожирение, высокое давление и генетику. Однако питание может как снизить, так и повысить риск развития рака почек. Правильный рацион помогает снизить воспаление, улучшить работу почек и снизить риск мутаций клеток.
Почки. Иллюстративное фото
Лучшими для профилактики рака почек, по данным Healthline, специалисты называют:
Овощи и фрукты: особенно темно-зеленые листовые овощи, брокколи, капуста, морковь, яблоки, ягоды. Эти продукты содержат антиоксиданты, клетчатку и витамины A, C, E, что оказывает положительное влияние на состояние почек.
Цельнозерновые продукты: коричневый рис, киноа, цельнозерновой хлеб. Указанные продукты стабилизируют уровень глюкозы и улучшают метаболизм.
Бобовые: чечевица, нут, фасоль – источник растительного белка и клетчатки.
Рыба: особенно жирная (лосось, скумбрия), содержащая омега-3 жирные кислоты.
Чеснок: обладает противовоспалительными свойствами и снижает давление, что важно для здоровья почек.
Некоторые продукты могут повысить риск развития рака почек.
Красное и обработанное мясо: колбасы, бекон, сосиски содержат канцерогенные соединения.
Соль: чрезмерное потребление нарушает водно-солевой баланс и увеличивает давление.
Сладкие напитки и сахар: способствуют ожирению и инсулинорезистентности.
Алкоголь: раздражает почки и может взаимодействовать с лекарством.
Продукты с высоким содержанием фосфора: обработанные сыры, газированные напитки, некоторые виды морепродуктов.
Специалисты советуют, чтобы сохранить здоровье почек, следовать таким советам:
Контролируйте вес: ожирение – один из главных факторов риска.
Следите за давлением: высокое давление вредит сосудам почек.
Избегайте токсичных веществ: кадмий, асбест, трихлорэтилен – опасны для почек.
Бросьте курить: табак значительно повышает риск онкологии.
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