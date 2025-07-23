Что нужно есть, чтобы не заболеть раком матки

Одной из ведущих причин женской онкологической заболеваемости называют рак матки, особенно вызванный вирусом папилломы человека (HPV). Однако, исследования доказывают, что снизить этот риск поможет правильное питание. Так какие продукты выбирать, чтобы защититься от рака матки.

Матка. Иллюстративное фото

Акцент на антиоксидантные овощи и фрукты

Борются со свободными радикалами и уменьшают окислительный стресс антиоксиданты. По данным исследований, потребление цветных овощей и фруктов (брокколи, капуста, шпинат, морковь, перец, цитрусовые, помидоры) способствует снижению риска инвазивных форм шейного рака. Эффект будет, если каждый день употреблять 100 г фруктов и 100 г овощей.

Брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста содержат сульфорафан. Это соединение, которое способствует очищению от HPV и препятствует развитию клеточных аномалий.

Ягоды и яблоки содержат защитные флавоноиды и антоцианины. Чеснок и лук, природные антимикробные средства, могут усиливать иммунную защиту.

Какая диета является лучшей против рака матки

Средиземноморскую диету называют лучшим выбором для здоровья матки. Основа рациона — много овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых, оливкового масла, рыбы и орехов. В исследовании отметили: женщины, придерживающиеся этого стиля питания, снизили риск цервикального рака на 60%.

От чего стоит отказаться, чтобы не заболеть раком матки

Специалисты отмечают необходимость избегать “западного” рациона. Увеличивают воспаление продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, соли и переработанного мяса. Следовательно, необходимыми шагами врачи называют ограничение красного мяса, фастфуда, добавленных сахаров и трансжиров.

Следует отметить, что правильное питание – это не основа лечения, а возможность снизить риск развития рака. Помимо соблюдения рациона, нужно систематически проверять состояние здоровья.

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