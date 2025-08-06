Еще до полномасштабного вторжения в Украину ситуация с ВИЧ в России была крайне неблагоприятной. Но именно СВО стала катализатором подлинного эпидемического взрыва. По официальным данным Минобороны РФ, уже в первый год войны обнаружение ВИЧ среди военнослужащих выросло в 40 раз.

Заболевание ВИЧ в российской армии

Причины очевидны: на фронте дефицит медицинских ресурсов, многократное использование шприцев, переливание крови без надлежащего контроля, а также распространение инъекционных наркотиков и незащищенные половые контакты среди мобилизованных. Люди, загнанные на войну, ежедневно рискуют не только жизнью — но и здоровьем, без возможности пройти полноценное обследование или лечение.

В мирное время антиретровирусную терапию (АРВД) получали менее 50% ВИЧ-положительных в России. Сейчас эта цифра падает еще больше. из-за войны урезаны бюджеты, сорваны поставки, а пациенты в окопах просто не могут регулярно принимать препараты. Нерегулярный прием еще хуже, чем полное его отсутствие: вирус мутирует и становится устойчивым к лекарству.

Самое страшное – это не изолированная армейская проблема. Стремительный всплеск ВИЧ обнаруживают и среди гражданских: в 14 регионах РФ более 1% беременных женщин имеют положительный статус. Это уже не "группа риска" — это генерализованная эпидемия.

В то же время, в мире ситуация противоположная: большинство стран успешно контролируют ВИЧ, внедряют сексуальное образование и современные схемы терапии. В России эти темы табуированы, ЛГБТ-сообщество объявлено экстремистами, а просветительские фонды — иностранными агентами.

Эта война не только о геополитике. Она умножает социальные и эпидемиологические катастрофы, с которыми Россия будет жить десятилетиями. И цена этого вторжения не только в разрушенных городах, но и в миллионах разрушенных судеб.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Верещук выступила с важным заявлением о конце войны.