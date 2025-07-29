Конец эпидемии ВИЧ приближается: в США одобрен революционный препарат

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) одобрило для продаж препарат ленакапавир под торговым названием Yeztugo. Он может стать самым эффективным средством профилактики ВИЧ в истории. Препарат нуждается только в двух инъекциях в год и обеспечивает более 99% эффективности в борьбе с ВИЧ.

Препарат Yeztugo (ленакопавир) для профилактики ВИЧ. Фото из открытых источников

Ленокаповир относится к новому классу лекарств ингибиторов капсида. В ВИЧ белковая оболочка, называемая капсидом, играет критическую роль в проникновении вируса в клетки организма и размножении. Препарат нарушает этот процесс, не разрешая вирусу запускать механизм самокопирования.

Это делает ленакапавир революционным средством не только для лечения, но и для доконтактной профилактики (PrEP), то есть защиты людей, которые еще не инфицированы, но находятся в группе риска.

"Это исторический день в многолетней борьбе с ВИЧ. Yeztugo – один из важнейших научных прорывов нашего времени, предлагающий вполне реальную возможность помочь преодолеть эпидемию ВИЧ", — сказал председатель правления и главный исполнительный директор Gilead Sciences Дэниел О'Дэй.

Еще в 2024 году журнал Science назвал ленакапавир прорывным изобретением года. С самого начала препарат рассматривался как средство, которое потенциально сможет изменить распространение эпидемии ВИЧ.

Компания Gilead подала заявки на утверждение ленакапавира в Австралии, Канаде, Южной Африке, Швейцарии и Бразилии, а также готовится к подаче документов в Аргентине, Мексике и Перу.

Кроме того, Gilead в партнерстве с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом передаст до двух миллионов доз без получения прибыли в течение трех лет для использования в странах с высоким уровнем заболеваемости. Также заключены соглашения с шестью производителями дженериков, которые будут обеспечивать бесплатные лицензии на выпуск препарата в 120 странах с низким и средним доходом.

"Это не просто научный прорыв – это переломный момент в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Впервые у нас есть инструмент, который может коренным образом изменить траекторию эпидемии ВИЧ, но только если мы донесем его до людей, наиболее нуждающихся в нем", – подчеркнул исполнительный директор Глобального фонда Питер Сэндс.

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