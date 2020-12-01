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Любовь Блажко
На фоне пандемии коронавируса общество начало забывать о других вирусах, которые, тем временем, тоже продолжают существовать. Вокруг ВИЧ есть большое количество мифов и выдумок, которые не соответствуют действительности.
Эксперт опроверг распространенные мифы о ВИЧ. Фото: unsplash
Директор компании "Медицинское право" Андрей Бендер рассказал, что чем больше мы знаем об угрозе, тем легче с ней справиться. Он добавил, что времена, когда ВИЧ был распространен исключительно в среде асоциальных людей, уже давно в прошлом. Сегодня с этой коварной болезнью может столкнуться абсолютно каждый.
Если же говорить о мифах, которые есть вокруг этого вируса, то нужно подробнее в этом разобраться, чтобы избавиться от ложных убеждений. Так, эксперт отметил, что большинство людей путают ВИЧ и СПИД.
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