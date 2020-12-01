На фоне пандемии коронавируса общество начало забывать о других вирусах, которые, тем временем, тоже продолжают существовать. Вокруг ВИЧ есть большое количество мифов и выдумок, которые не соответствуют действительности.

Эксперт опроверг распространенные мифы о ВИЧ. Фото: unsplash

Директор компании "Медицинское право" Андрей Бендер рассказал, что чем больше мы знаем об угрозе, тем легче с ней справиться. Он добавил, что времена, когда ВИЧ был распространен исключительно в среде асоциальных людей, уже давно в прошлом. Сегодня с этой коварной болезнью может столкнуться абсолютно каждый.

"В девяностых годах прошлого века считалось, что человек может прожить в среднем 19 лет с момента выявления ВИЧ. Сегодня, благодаря новым препаратам для антиретровирусной терапии, люди с ВИЧ живут в три раза дольше. Инфицированным людям очень важно получать терапию — от этого зависят их здоровье и жизнь", — объяснил специалист.

Если же говорить о мифах, которые есть вокруг этого вируса, то нужно подробнее в этом разобраться, чтобы избавиться от ложных убеждений. Так, эксперт отметил, что большинство людей путают ВИЧ и СПИД.

"Синдром приобретенного иммунодефицита — это последняя стадия болезни, которую вызывает ВИЧ. Если инфицированный человек принимает терапию, то он поддерживает свой организм и не допускает развития СПИДа. Другой миф — считается, что заразиться можно даже от бытового контакта с инфицированным, или, например, от укуса комара. Это заблуждение, из-за которого к людям с ВИЧ до сих пор относятся как к прокаженным. ВИЧ передается исключительно через незащищенный половой контакт, через кровь и ее компоненты, а также ребенку в утробе от матери", — резюмировал Бендер.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, врач назвала причину стремительного распространения COVID-19 в Украине. Стремительное распространение вируса объясняется тем, что отсутствует необходимый контроль за режимом самоизоляции. Об этом заявила врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Светлана Доан в своем интервью.

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