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Врачи рассказали, что делать, если у вас аллергия на вакцину от COVID-19

Ученые советуют перед вакцинацией консультироваться с лечащим врачом

сегодня, 11:13
Автор:

Владимир Лавский

У людей с "обычной" аллергией на лекарства, продукты питания, ингалянты, насекомых и латекс вероятность аллергической реакции на введение антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech не выше, чем у всего остального населения. Об этом сообщила рабочая группа Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).

Врачи рассказали, что делать, если у вас аллергия на вакцину от COVID-19

Эксперты ACAAI полагают, что такую реакцию может вызывать полиэтиленгликоль – вещество, входящее в состав как вакцины Pfizer/BioNTech, так и другой мРНК-вакцины от Moderna. Они не рекомендуют эти вакцины тем, у кого есть история аллергии на ПЭГ: "Решение о вакцинации должно приниматься вами совместно с врачом – с учетом всех преимуществ и риском".

Медики отмечают: независимо от истории болезни, от того, кто, как и против какой болезни прививается, все введения вакцин должны происходить в медучреждениях, где наготове персонал и средства купирования возможных аллергических реакций. Вакцинированные должны оставаться под наблюдением минимум 20-30 минут после инъекции.

Медики также подчеркивают:

— Аллергические реакции на вакцины, как правило, возникают редко: частота анафилаксии оценивается в 1,31 раза на 1 млн введенных доз;

— вакцина Pfizer/BioNTech не является живой вакциной: ее можно вводить пациентам с ослабленным иммунитетом;

— медики должны информировать пациентов с ослабленным иммунитетом о возможности ослабленного иммунного ответа на вакцину, потому как по состоянию на конец 2020-го неизвестно наверняка, какой будет защита от COVID-19 у таких людей;

— если у вас есть какие-то вопросы насчет вакцин или переживания из-за аллергии, проконсультируйтесь у иммунолога и аллерголога.

Как ранее сообщали "Комментарии", в ЕС рассказали, когда человечество остановит волну коронавируса. 


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Источник: https://acaai.org/news/american-college-allergy-asthma-and-immunology-releases-guidance-risk-allergic-reactions-pfizer
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