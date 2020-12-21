В ЕС рассказали, когда человечество остановит волну коронавируса

Язык
Coinspot 21.12.2020
BTC/USD
22881.75
ETH/USD
613.15
LTC/USD
104.30
НБУ 21.12.2020
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Владимир Лавский
Пандемия COVID-19 может быть взята под контроль к концу 2021 года. Об этом сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на отчет Еврокомиссии от 21 декабря.
Согласно прогнозам, для окончания пандемии нужно, чтобы у 70% населения был иммунитет к COVID-19. В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине придумали, как повысить заплату медработникам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости