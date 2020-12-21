В ЕС рассказали, когда человечество остановит волну коронавируса

Пандемия COVID-19 может быть взята под контроль к концу 2021 года. Об этом сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на отчет Еврокомиссии от 21 декабря.

"В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем", — пишет ЕК.

Согласно прогнозам, для окончания пандемии нужно, чтобы у 70% населения был иммунитет к COVID-19. В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались.

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