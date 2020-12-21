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Главная Новости Здоровье медицина будущего В ЕС рассказали, когда человечество остановит волну коронавируса
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В ЕС рассказали, когда человечество остановит волну коронавируса

По самым утешительным прогнозам, это произойдет в следующем году

сегодня, 23:16
Автор:

Владимир Лавский

Пандемия COVID-19 может быть взята под контроль к концу 2021 года. Об этом сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на отчет Еврокомиссии от 21 декабря. 

В ЕС рассказали, когда человечество остановит волну коронавируса

"В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем", — пишет ЕК.

Согласно прогнозам, для окончания пандемии нужно, чтобы у 70% населения был иммунитет к COVID-19. В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине придумали, как повысить заплату медработникам. 



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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2020/12/21/n_15393914.shtml
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