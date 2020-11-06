Врач рассказал, что нельзя есть и пить при COVID-19

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Владимир Лавский
Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе и пить меньше алкоголя. Об этом радио Sputnik сообщил врач-терапевт Филипп Кузьменко.
По его словам, соленая пища делает кровь более густой и это плохо при коронавирусе. Врач добавил, что также надо ограничить употребление алкоголя, так как он способствует обезвоживанию.
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