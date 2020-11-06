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Врач рассказал, что нельзя есть и пить при COVID-19

По мнению врача, надо удерживаться от соленой еды

сегодня, 11:25
Автор:

Владимир Лавский

Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе и пить меньше алкоголя. Об этом радио Sputnik сообщил врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Врач рассказал, что нельзя есть и пить при COVID-19

"Надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды", – заявил врач.

По его словам, соленая пища делает кровь более густой и это плохо при коронавирусе. Врач добавил, что также надо ограничить употребление алкоголя, так как он способствует обезвоживанию.

"Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом", – заключил Кузьменко.

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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/search/?query=Филипп+Кузьменко
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