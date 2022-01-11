В Израиле разработали технологию для обнаружения болезней через веб-камеру

Ученые работают над созданием технологии, которая будет фиксировать положение и движение глаз. С помощью этих данных можно определить, есть ли у человека неврологические расстройства, такие как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, деменция, рассеянный склероз и т.д. Об этом сообщает israel21c.



Ученые нашли как диагностировать невротические заболевания, фото из открытых источников

Такой метод диагностики называется окулометрией. О связи между движениями и состоянием глаз и неврологическими состояниями было опубликовано более 750 работ в таких журналах, как The Lancet, Nature и Neurology. Однако разработка технологии, которая может декодировать данные из глаз, оказалась сложной. Никто не сделал успешных шагов по коммерциализации окулометрического подхода до осени 2021 года.

В октябре 2021 года в Тель-Авиве и Остине, штат Техас, был запущен стартап Neuralight. Начальные инвестиции в него составляют 5,5 миллионов долларов. Цель стартапа – цифровизация неврологической оценки состояния пациентов.

Генеральный директор Neuralight Мика Брэкстоун говорит, что их разработка автоматически фиксирует микроскопические движения глаз. Врач записывает короткое пятиминутное видео с изображением глаз пациента. Разработчики говорят, что лицо пациента не будут снимать, только глаза. Все собранные данные будут храниться в облачном сервисе.



Затем искусственный интеллект приступает к расшифровке видео с глазами. Neuralight будет собирать показатели пациента и сотрудничать с фармацевтическими компаниями, чтобы сделать разработку лекарства для неврологических заболеваний более эффективной.



Одним из преимуществ технологии Neuralight является то, что она не нуждается в айтрекерах. Это упрощает процесс диагностики для пациентов, поскольку им не приходится сидеть на месте в течение относительно продолжительного периода времени.

Планируется, что первые коммерческие контракты будут подписаны в 2023 году. Клинические испытания должны начаться в ближайшие несколько месяцев. Neuralight ведет переговоры с тремя крупными фармацевтическими компаниями.

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