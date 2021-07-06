В Днепре американские хирурги будут бесплатно оперировать детей с тяжелыми ожогами и травмами. Как записаться

На Днепропетровщине американские врачи-хирурги окажут помощь в оперировании детей с тяжелыми травмами. На базе областной детской клинической больнице в Днепре, американские медики будут оказывать операционное лечение детям с тяжелыми травмами, после ожогов и ожоговой болезни и с врожденными аномалиями рук. Причем все операции будут проводиться бесплатно. Об этом проинформировал общественность первый зампредседателя Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов.

Американские врачи будут оперировать украинских детей в Днепре, фото из открытых источников

Операции с 12 по 19 сентября в Днепре будут проводить специалисты Выездной международной клиники "Врачи объединяются для помощи детям". В их числе будет и профессор Гарвардской медицинской школы, врач одного из крупнейших медицинских учреждений США Геннадий Фузайлов.

Пока в планах американских и украинских медиков — прооперировать в течение 5 дней 35 местных детей, возрастом от нескольких месяцев до 18 лет. Среди пациентов — малыши с контрактурами и рубцами после ожоговой болезни, врожденными аномалиями рук.

"Маленькие пациенты со всей Украины могут воспользоваться уникальным шансом — получить медицинскую помощь от лучших врачей из США" — заявил мер Днепра Борис Филатов.

К приезду американских хирургов в областной детбольнице подготовили целый этаж, в частности блок интенсивной терапии — операционные, перевязочные и палаты реабилитации, а также все нужное оборудование. По словам гендиректора данного учреждения Алексея Власова в среднем за год в детской клинической больнице проходит лечение почти 300 детей с тяжелыми ожогами.

Записаться на операцию могут родителей детей и из других регионов Украины. Главное это сделать в течение ближайшего месяца. Для получения дополнительной информации или подачи заявок, соискателей просят обращаться или в саму Днепропетровскую областную клиническую детскую больницу или в департамент здравоохранения Днепропетровской ОГА. Либо позвонив по телефону координатору проекта Мирославе Децик — 067-314-52-21.

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