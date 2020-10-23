Украинская вакцина от COVID-19: политтехнология или реальная возможность проявить себя

Власти Украины анонсировали создание уникальной отечественной вакцины от COVID-19. "Комментарии" узнали у экспертов, какие это дивиденды может принести и не является ли это очередной политтехнологией, по их мнению.

"Создание вакцины — это некое дополнение к общему портрету "стабильности"

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко уверен: всё, что озвучивается властью перед выборами в той или иной степени является технологией для достижения лучшего результата на избирательных участках.

"Месседж о том, что украинская наука в состоянии разработать вакцину от массового недуга, очень быстро дойдет до ушей избирателей и будет иметь эффект, – поясняет он. – Это некое дополнение к общему портрету "стабильности" власти из трех столпов: "Большого строительства", публичной героической борьбой с коронавирусом и перемирием на Донбассе. Но и, конечно же, всё это укрепляется темой народовластия".

Но дело здесь, подчеркивает эксперт, не только в выборах. Игорь Чаленко напоминает, что на следующий год предполагается выделить 2,6 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса. Именно эта цифра сейчас прописана в проекте госбюджета-2021, который никак не дойдет до первого чтения в украинском парламенте.

"Никто не уточняет, будет эта российская вакцина "Спутник-5", о которой сегодня идет много споров, будущее творение американских фармацевтов, либо некий украинский продукт с недоказанной эффективностью и недостаточными испытаниями, – отмечает руководитель ЦАС. – Обычно испытания вакцин затягиваются на долгие 15 лет, которых сегодня, в связи с планетарной пандемией, просто нет. Несмотря на мой личный скептицизм, если соответствующая украинская компания сможет в следующем году предоставить вакцину, которая покажет положительный результат и пройдет необходимые сертификации, тогда мы сможем не только насытить внутренний рынок данной вакциной, но и ворваться на мировой рынок. Учитывая, что по прогнозам профильных экспертов тема covid-19 затянется не на один год, мы сможем внести свой вклад в здоровье человечества".

"Вакцина при любых раскладах не совсем украинская"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко напоминает, что информация о том, что Украина будет разрабатывать вакцину от коронавируса, появилась только в сентябре этого года.

"А менее чем через два месяца президент гордо рапортует, что украинская вакцина будет уникальной. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать: за такой короткий срок сложно делать какие-либо выводы о ее эффективности. Особенно, учитывая, что не пройдена даже первая фаза испытаний. Предполагается, что к ней приступят не ранее, чем через три месяца", – отмечает эксперт.

Ева Антоненко подчеркивает: положительные результаты у животных не означают, что они будут такими же при введении препарата людям. К примеру, Оксфордский университет уже дважды приостанавливал испытания из-за побочных эффектов у добровольцев.

"Учитывая всё это, разрабатываемая вакцина, в случае успешного проведения всех испытаний, будет готова позже той же европейской или российской, – считает Ева Антоненко. – Кроме этого, вакцина не совсем украинская – ведется совместная работа со специалистами из США. И в данном контексте интересно, будут ли при разработке задействованы находящиеся в Украине американские биолаборатории".

Эксперт УИП резюмирует: в совокупности анонсирование разработки "уникальной" украинской вакцины за несколько дней до выборов скорее является предвыборным пиаром. А сама тема может затихнуть после выборов – до получения первых результатов клинических испытаний.

"Во многих странах мира уже проходят тесты новой вакцины, а мы только заявляем о начале работы"

Получение отечественной вакцины, действительно, актуально для Украины. На этом акцентирует общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко.

"Если мы получим нашу вакцину, мы сможем сохранить большое количество валюты непосредственно в Украине, а не будем ее выводить за границу для закупки этой же вакцины, – поясняет он. – Но стоит учесть, из каких компонентов будет состоять эта, так называемая, отечественная вакцина. Ведь если это будут преимущественно иностранные компоненты, которые будут закупаться за рубежом, а изготавливаться вакцина будет на иностранном оборудовании, то экономическая выгода для страны из этого будет минимальной".

Сергей Войченко напоминает, что Китай, Россия и некоторые другие страны уже заявляют об изобретении вакцины, которая якобы уже начала проходить клинические испытания.

"То есть, Украина не первая выйдет на рынок с этой вакциной. А выигрывает тот, кто будет первым. Здесь также важно — насколько будет необходимость в вакцинах в мире, какую эффективность они покажут. И, конечно, в первую очередь мы должны удовлетворить внутренний спрос", – подчеркивает эксперт.

По его словам, одно дело, если эту вакцину будет производить государство — и оно же будет получать из этого выгоду. И совсем другое, если это будем коммерческое предприятие. Которое, как потом может выясниться, является приближенным к определенным представителям власти. В таком случае наибольшую выгоду от выработки этой вакцины получат именно они.

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