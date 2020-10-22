Ученые создали вакцину против смертельной болезни

Наука сделала большой шаг, чтобы победить болезнь Альцгеймера — неврологическое заболевание, которое приводит к неспособности мозга правильно функционировать. Новая вакцина должна помочь людям бороться с нейродегенеративным расстройством. Такую информацию предоставило издание MedicalXpress.

Ученые заявили, что доклинические исследования препарата прошли успешно. Он способен вызывать иммунный ответ против формирования в нервных тканях амилоидных бляшек, которые приводят к гибели нервных клеток и провоцируют болезнь. До этих пор, тестирование других вакцин не проходило успешно, потому что они развивали воспаление нервной системы.

Эксперты подчеркнули, что новое лекарство не будет чрезмерно стимулировать иммунную систему за счет того, что в нем присутствуют дендритные клетки, регулирующие защитную реакцию организма. Результаты исследования показали, что вакцина замедляет деменцию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что группа международных ученых установила ранний признак болезни Альцгеймера.

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