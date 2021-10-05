Ученые предложили необычный способ лечения тяжелой депрессии

Исследователи из Калифорнийского университета создали электрический имплантат для лечения депрессии, сообщает ВВС. Соответствующие результаты описаны в журнале Nature Medicine.

Депрессивное состояние - фото МОЗ Украины

Чтобы помочь пациентке — больной депрессией 36-летней Саре — ей имплантировали в череп небольшое устройство. Устройство, размером с коробку спичек, присоединили к мозгу, чтоб посылать импульсы в определенные моменты. Ученые подчеркивают, что рано говорить о 100-процентном способе победить депрессию. Однако Саре, которая страдала тяжелой формой этой болезни, имплантат действительно помог.

Женщина много лет болела депрессией и перепробовала много методов лечения. Она длительное время принимала антидепрессанты, также использовала противосудорожные терапию. Операции с имплантации устройства пациентка боялась, но решилась на нее, потому что стремилась к хотя бы какому-то облегчению.

Из-за депрессии ее жизнь была очень ограничена. Она ежедневно страдала, мало двигалась, не было сил ни психологических, ни физических заниматься любыми делами.

Во время операции Саре просверлили в черепе небольшие отверстия, чтобы контакты от устройства добрались до мозга. Эти контакты должны измерять активность мозга и стимулировать, если возникает необходимость. Внутри устройства находится небольшой генератор импульсов, который вживляется прямо в кости черепа. Во время длительной операции пациентка была под наркозом и ничего не чувствовала. Придя в сознание, она мгновенно заметила, что ее состояние улучшилось: женщина ощутила нечто похожее на эйфорию! У нее исчезли мысли о самоубийстве, о уродливости мира вокруг, не было печали и тревоги — депрессия исчезла.

С момента операции прошол год, пациентка здорова, утверждают ученые.

Кэтрин Скангос, психиаторка из Калифорнийского университета, одна из авторов статьи в журнале Nature Medicine, объяснила ВВС, как действует имплантат. Команда ученых изучала небольшой участок в мозге под названием "вентральный стриатум". При стимуляции этой области исчезали симптомы депрессии. С другой стороны, в миндалинах мозга фиксируется активность, свидетельствующая об усилении симптомов болезни. Устройство измеряет и оценивает эти сигналы и выпускает соответствующие импульсы.

Ученые утверждают, что будут проведены длительные эксперименты, чтобы проверить, действительно ли метод может помочь большему количеству людей с депрессией. Между тем докторка Скангос лечит еще девять пациентов, которым предложит новую методику. Она надеется, что сможет им помочь.

Джонатан Ройзер, профессор, эксперт по нейрохиругии из Великобритании, комментируя разработку, сказал, что этот метод скорее всего будет использоваться для самых тяжелых пациентов с неизлечимыми симптомами. Вполне вероятно, что у каждого из них будут индивидуальные точки стимуляции и свои показатели ухудшения состояния. Клинические испытания покажут, насколько перспективен новый метод.

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