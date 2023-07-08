Ученые обнаружили молекулу, которая не дает организму стареть: помог искусственный интеллект

Оказывается, старение организма можно лечить (фото из открытых источников)

Нейросеть приняла участие в поисках эликсира молодости и сэкономила ученым несколько недель времени и не одну сотню тысяч долларов. "Комментарии" узнали подробности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Ученые из Шотландии и Испании работают над поисками веществ, способных замедлять старение клеток – так называемых сенолитиков. Их основная миссия – убивать старые клетки с поврежденной ДНК, которые уже не могут размножаться, зато могут "заражать" и разрушать здоровых "соседей". То есть замедлять старение организма.

В поисках новых сенолитиков искусственный интеллект должен был проанализировать 4340 молекул. Ему понадобилось пять минут, чтобы выбрать из этого списка 21 молекулу, которая с наибольшей вероятностью может быть сенолитиком. Далее к работе подключились ученые: протестировав их на стареющих и здоровых клетках, выделили три соединения – гинкветин, периплоцин и олеандрин, способные бороться со старостью. Последняя оказалась наиболее эффективной не только в этой маленькой компании, но и по сравнению со всеми сенолитиками, известными ранее.

Олеандрин успешно прошел испытания на животных и показал удивительные результаты. Теперь ученые должны убедиться, что его безопасно использовать и для лечения людей.

Если все пойдет по плану, применять олеандрин можно будет не только для того, чтобы продлить молодость и отсрочить старость. Вероятно, он поможет избежать заболевания или снизит шансы заболеть раком, легочным фиброзом, сахарным диабетом 2 типа. Эти страшные болезни связывают именно с тем, что в организме появляется большое количество стареющих клеток.

Ученые очень довольны результатом "сотрудничества" с искусственным интеллектом. Говорят, если бы не он, долго искали бы олеандрин, и влетело бы это в копейку. Для того, чтобы проанализировать все 4340 молекул в лабораторных условиях, нужно было бы закупить все эти соединения, стоимость которых составляет около 65 тысяч долларов. А еще приобрести оборудование, настроить его – это тоже отдельная и достаточно серьезная статья расходов. Дальше пришлось бы несколько месяцев заниматься тестированием молекул. Но удалось сэкономить драгоценное время, которое для кого-то, возможно, является вопросом жизни и смерти.

Ранее "Комментарии" писали о мужчине, который выиграл в лотерею миллион долларов и рассекретил формулу выигрыша

А также рассказывали о чудаке, который воткнул в муравейник половой орган, чтобы увеличить его.









