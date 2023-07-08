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Козаренко Люда
Оказывается, старение организма можно лечить (фото из открытых источников)
Нейросеть приняла участие в поисках эликсира молодости и сэкономила ученым несколько недель времени и не одну сотню тысяч долларов. "Комментарии" узнали подробности.
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Ученые из Шотландии и Испании работают над поисками веществ, способных замедлять старение клеток – так называемых сенолитиков. Их основная миссия – убивать старые клетки с поврежденной ДНК, которые уже не могут размножаться, зато могут "заражать" и разрушать здоровых "соседей". То есть замедлять старение организма.
В поисках новых сенолитиков искусственный интеллект должен был проанализировать 4340 молекул. Ему понадобилось пять минут, чтобы выбрать из этого списка 21 молекулу, которая с наибольшей вероятностью может быть сенолитиком. Далее к работе подключились ученые: протестировав их на стареющих и здоровых клетках, выделили три соединения – гинкветин, периплоцин и олеандрин, способные бороться со старостью. Последняя оказалась наиболее эффективной не только в этой маленькой компании, но и по сравнению со всеми сенолитиками, известными ранее.
Олеандрин успешно прошел испытания на животных и показал удивительные результаты. Теперь ученые должны убедиться, что его безопасно использовать и для лечения людей.
Если все пойдет по плану, применять олеандрин можно будет не только для того, чтобы продлить молодость и отсрочить старость. Вероятно, он поможет избежать заболевания или снизит шансы заболеть раком, легочным фиброзом, сахарным диабетом 2 типа. Эти страшные болезни связывают именно с тем, что в организме появляется большое количество стареющих клеток.
Ученые очень довольны результатом "сотрудничества" с искусственным интеллектом. Говорят, если бы не он, долго искали бы олеандрин, и влетело бы это в копейку. Для того, чтобы проанализировать все 4340 молекул в лабораторных условиях, нужно было бы закупить все эти соединения, стоимость которых составляет около 65 тысяч долларов. А еще приобрести оборудование, настроить его – это тоже отдельная и достаточно серьезная статья расходов. Дальше пришлось бы несколько месяцев заниматься тестированием молекул. Но удалось сэкономить драгоценное время, которое для кого-то, возможно, является вопросом жизни и смерти.
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Єрмаков
сегодня, 08:26
За даними інформаційної медицини (diagtor.com.ua), олеандрин є отрутою і в першу чергу вбиває слабкі клітини, потім здорові. Такий сенолітик непридатний для омолодження, але вчені беруть зі стелі або з надуманих даних штучного інтелекту все, що може хоч якось просунути можливості омолодження і встряють у небезпечні експерименти. За технологією інформаційної медицини проблема омолодження вже вирішена шляхом використання інформаційної активації атомів водню нервових клітин людини. Це абсолютно нова унікальна медицина, яка дозволила вирішити проблему не лише омолодження, а й проблему лікування раку, коли сотні людей вилікувано від раку за допомогою інформаційно активованих простих речовин, таких як вода чи яблучна кислота