Ученые нашли способ омолодить мозг

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Ольга Чародий
Исследования дали ошеломляющие результаты по восстановлению функций мозга грызунов. При этом лечение не вызвало побочных эффектов. По словам ученых, результаты открывают новые возможности в терапии старения, при этом мозг не теряет безвозвратно своих функции.
ФОТО: Из открытых источников
Будет ли технология успешно работать на людях — покажет время, однако медики уже признали сенсацией полученные результаты эксперимента. Результаты доклинических исследований показали, что испытуемый препарат дал быстрое восстановление когнитивных способностей мышей.
В результате ученые смогли омолодить мозг подопытных и избежать возрастной деменции. Будет ли метод чтоб же успешен в лечении людей — покажет новый этап тестов, пишет apteka.ua.
Напомним, "Комментарии" писали, новое исследование успешно отделило сигналы мозга, которые влияют на поведение и действия, от тех, которые не влияют, согласно публикации C4ISRNET, в которой рассматриваются новые тенденции в технологиях ведения военных действий. В исследовании, которое финансируется исследовательским бюро армии США, использовался алгоритм и сложная математика, чтобы определить, какие сигналы мозга управляют движением или сигналы, относящиеся к поведению.
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Василий
4 декабря 2020, 23:58
Чисто жидовские примочки. это ,как Ииссус Христос хуй сосёт у п яной обезьяны. и молодеет. УДАЧИ.Комуто не понравится, но насильно мил не будешь...