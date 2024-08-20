Скандал в «Охматдете»: сколько средств уже потрачено на восстановление больницы

На восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве собрали около 1,6 млрд грн. Сейчас ни одна копейка средств со счетов, на которые проходил сбор, не израсходована, сообщило Министерство здравоохранения.

В «Охматдете» вспыхнул коррупционный скандал. Фото из открытых источников

"Охматдет 2.0 точно будет лучше и современнее. Таким, что сможет спасти еще больше детских жизней. Хотим еще раз поблагодарить каждого человека, бизнес, правительство, организации, которые откликнулись и внесли свой вклад, а также рассказать о суммах собранных средств и куда они поступали. На сегодня общая сумма собранных средств для восстановления "Охматдета" составляет около 1,6 млрд гривен. Из них более 400 млн грн поступит в виде медицинского оборудования)", — сообщили в Минздраве.

В министерстве отметили, что все средства, собранные в виде пожертвований, хранятся на отдельных счетах, подчиненных разным учреждениям. В частности, 326 млн гривен поступило непосредственно на счет больницы "Охматдет", в том числе $1 млн от правительства Литвы, 379 млн грн – на счет Благотворительного фонда "Охматдет – здоровое детство".

"В настоящее время продолжаются консультации по согласованию механизмов соблюдения открытых и прозрачных процедур использования собранных на этот счет средств под надзором Совета по восстановлению, в частности, скорейшее выполнение Фондом обещания о переводе средств со счета Фонда на казначейский счет больницы, чтобы распространить на них требования законодательства о публичных закупках". , – уточнили в министерстве.

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